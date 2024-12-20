البورصة المصرية تتكبد 33 مليار جنيه خسائر أسبوعية

خسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية نحو 32.9 مليار جنيه، خلال تعاملات الأسبوع الماضي ليغلق عند مستوى 2.230 تريليون جنيه، مسجلًا انخفاضًا نسبته 1.5%.

تراجع المؤشر الرئيسي “إيجي إكس 30” بنسبة 0.87% ليغلق عند 30526.71 نقطة.

نخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 1.92% ليصل إلى 8410.64 نقطة.

هبط مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 1.72% ليغلق عند مستوى 11532.93 نقطة.

تراجع مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 1.18% إلى مستوى 37573.17 نقطة.

مؤشر تميز خالف الاتجاه العام بارتفاع قوي نسبته 5.96%، ليغلق عند مستوى 8630.72 نقطة، مدعومًا بنشاط ملحوظ لبعض الشركات المتوسطة والصغيرة.

تراجعت قيمة التداولات الإجمالية إلى 455.8 مليار جنيه خلال الأسبوع، مقارنة بـ521.6 مليار جنيه في الأسبوع السابق، بانخفاض نسبته 12.6%. كما تراجعت كمية التداول إلى 7.890 مليار ورقة مالية.

وذلك مقارنة بـ7.477 مليار ورقة في الأسبوع الماضي.. استحوذت الأسهم على 4.18% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. واستحوذت السندات وأذون الخزانة على النصيب الأكبر بنسبة 95.82%.