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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

برلمان

دينية الشيوخ: كلمة الرئيس في قمة الدول الثماني قدمت حلولا واضحة لقضايا اقتصادية صعبة

نادر نسيم
نادر نسيم
عبد الرحمن سرحان
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أكد النائب نادر يوسف نسيم، وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، أهمية كلمة الرئيس السيسي خلال قمة الدول الثماني النامية في مصر، حيث جاءت شاملة وذات رؤى واضحة لحل الكثير من القضايا والمشاكل السياسية والاقتصادية المؤرقة.

ونوه نادر نسيم، في تصريح صحفي اليوم، بأن كلمة الرئيس السيسي في قمة الثماني النامية تميزت بالشفافية التامة، مؤكدا  التحديات الضخمة التي تواجه الدول النامية ومنها مشاكل نقص التمويل، وتفاقم الديون، وتوسع الفجوة الرقمية والمعرفية، وارتفاع معدلات الفقر والجوع والبطالة، خاصة فى أوساط الشباب، وهو ما يدفع الدول النامية لتجد صعوبة بالغة، فى تحقيق التقدم والنمو على نحو مقبول.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على ما أعلنه الرئيس السيسي، بشأن أهمية تبادل الخبرات والتجارب الناجحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومصر على أتم الاستعداد لمشاركة تجاربها المضيئة مع الدول الأعضاء خاصة تجربتها فى تنفيذ مبادرتى "حياة كريمة" و"تكافل وكرامة"، ومشروعات البنية الأساسية والعمران.

وتابع:  عرض الرئيس على الزعماء والقادة المشاركين في القمة استعداد مصر لمشاركة تجاربها ومبادراتها مثل حياة كريمة وتكافل وكرامة، يؤكد نجاح مصر في مواجهة التحديات وتحقيق التكافل الاجتماعي.

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى العديد من المبادرات التي طرحتها القيادة السياسية خلال القمة، ومنها تدشين "شبكة للتعاون بين مراكز الفكر الاقتصادي فى الدول الأعضاء.. لتبادل الأفكار والرؤى حول سبل الارتقاء بالتعاون الاقتصادى والاستثمارى ومعدلات التجارة.

واختتم النائب نادر يوسف نسيم، أن انعقاد قمة الدول الثماني في مصر، انجاز حقيقي وتأكيد على محورية دور مصر، واحترام العالم لرأيها ورؤيتها في كثير من القضايا ومبادراتها لتحسين مستوى المعيشة وتحقيق التنمية الشاملة.

وقال الدكتور أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل، إن قمة الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، خرجت بمكاسب كبيرة على مستوى تعزيز والدفع بشركات جديدة بين الدول الأعضاء، لاسيما في ضوء المبادرات التي أطلقها الرئيس السيسي خلال القمة، والتي مثلت تنوعا يصب في صالح شعوب المنظمة.

وأضاف "قاسم"، في تصريحات صحفية اليوم، أن مبادرات الرئيس السيسي تواكبت مع شعار القمة "الاستثمار في الشباب" والذي دفع لإطلاق أهم المبادرات التي ارتكزت على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فضلا عن التعاون بين الدول في مجالات التكنولوجيا التطبيقية والهندسة، مشيرا إلى أن ذلك يعكس تطلع هذه الدول نحو المستقبل.

وأشار أمين تنظيم حزب الجيل أن الشق الآخر من القمة والذي حمل أهمية كبيرة في ضوء ما تشهده المنطقة من صراعات، إذا جاءت الدعوة لوقف فوري لإطلاق النار في غزة بما يعكس موقع موحد للدول الإسلامية المشاركة في المنظمة، من أجل التصدي للتحديات والتهديدات لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".

السيسي الرئيس السيسي الشيوخ مجلس الشيوخ نادر يوسف نسيم

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