أزمة تواجه جروس قبل مواجهة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري

استقر السويسري كر يستيان جروس المدير الفني للزمالك على البديل الذي سيعتمد عليه في مباراة الفريق ضد طلائع الجيش في الدوري، للاعبه نبيل عماد "دونجا" نجم خط الوسط.

ويفتقد الزمالك خدمات دونجا بسبب تراكم البطاقات الصفراء، ليضطر جروس للبحث عن بدائل لتعويض النقص.

واستقر المدير الفني السويسري على مشاركة محمد شحاتة في مركز الوسط المدافع، بعد ظهوره بمستوى جيد في مشاركته ضد سيراميكا كليوباترا مساء أمس الخميس.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها يوم الثلاثاء المُقبل، ضمن مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتنطلق مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري الممتاز في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.