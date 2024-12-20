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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

أزمة تواجه جروس قبل مواجهة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري

جروس
جروس
محمد بدران
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استقر السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك على البديل الذي سيعتمد عليه في مباراة الفريق ضد طلائع الجيش في الدوري، للاعبه نبيل عماد "دونجا" نجم خط الوسط.

ويفتقد الزمالك خدمات دونجا بسبب تراكم البطاقات الصفراء، ليضطر جروس للبحث عن بدائل لتعويض النقص.

واستقر المدير الفني السويسري على مشاركة محمد شحاتة في مركز الوسط المدافع، بعد ظهوره بمستوى جيد في مشاركته ضد سيراميكا كليوباترا مساء أمس الخميس.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها يوم الثلاثاء المُقبل، ضمن مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتنطلق مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري الممتاز في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

الزمالك جروس طلائع الجيش نبيل عماد دونجا

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