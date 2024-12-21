أخبار التوك شو| ارتفاع القيمة التسويقية لـ عمر مرموش.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس الأسبوع المقبل

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار المهمة، نرصد أبرزها فى التقرير التالي:



62 مليون يورو سنويًا.. محمد صلاح يكتب التاريخ بعقد خرافي مع ليفربول



في خطوة تشهد تطورًا كبيرًا في مسيرة اللاعب الدولي محمد صلاح، نجم نادي ليفربول وهداف الدوري الإنجليزي وقائد منتخب مصر، دخلت مفاوضات تجديد عقده مع نادي ليفربول الإنجليزي مرحلة حاسمة، وسط توقعات بالإعلان الرسمي عن الصفقة قريبًا، بعد تحقيق تقدم ملموس في النقاشات بين الجانبين خلال الساعات الأخيرة.

عرضت قناة العربية، تقريرًا مفصلًا، مساء اليوم الجمعة، عن حالة الطقس في مصر، مشيرة إلى أن هيئة الأرصاد الجوية كشفت عن حالة الجو في مصر خلال الساعات المقبلة.

قال المهندس علاء نصر الدين عضو مجلس إدارة غرفة الأخشاب باتحاد الصناعات أن من أهم إنجازات الصناعة هو القضاء على سماسرة الأراضي، بقرار من المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية.



نوة الفيضة تخالف التوقعات.. تحسن مفاجئ بطقس الإسكندرية وعودة الحياة لطبيعتها

عرضت قناة العربية، تقريرًا مفصلًا عن حالة الطقس في مصر، و"نوة الفيضة" في محافظة الإسكندرية، مشيرة إلى أن الأرصاد حذرت من حالة الطقس.



علق الإعلامي مصطفى بكري على إعلان الولايات المتحدة الأمريكية تصفية قائد داعش بسوريا.

عرضت قناة العربية، تقريرًا مفصلًا عن اللاعب الدولي عمر مرموش، نجم منتخب مصر وفريق أينتراخت فرانكفورت الألماني.

قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن هناك اهتمام كبير لتطوير ملف الإنتاج الحيواني وأطلقنا مشروعات البتلو، وحريصون على تطوير إنتاجية المواشي من خلال مراكز التلقيح الاصطناعي، لافتا إلى أنه من المتوقع توافر اللحوم والألبان في الأسواق بشكل أكبر خلال الفترة القادمة.

صرح الدكتور صلاح الحديدي، أستاذ الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بأن البحر الأحمر قد يتحول إلى محيط مشابه للمحيط الهادئ في المستقبل، نتيجة للزلازل المتكررة التي تتسبب في انفتاحه بمعدل 1.5 سنتيمتر سنويًا.

عرضت قناة العربية، تقريرًا مفصلًا عن انهيار شرفة عقار وإصابة 6 أشخاص في الإسكندرية؛ بسبب سوء الأحوال الجوية، في محافظة الإسكندرية، في نوة الفيضة الصغرى.

قدمت اللجنة المصرية مساعدات إنسانية وصحية للمتواجدين في مستشفى العودة التابع لجمعية العودة الصحية، في إطار دعم الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة.