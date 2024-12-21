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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أخبار البلد

قومي المرأة يطلق معسكرات التنشئة المتوازنة بمختلف المحافظات

معسكرات التنشئة المتوازنة بمختلف المحافظات
معسكرات التنشئة المتوازنة بمختلف المحافظات
أمل مجدى
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 نظم المجلس القومي للمرأة معسكر التنشئة المتوازنة بمحافظات الجيزة والشرقية والوادى الجديد والمنيا، مستهدفا عدد من الأسر بهذه المحافظات ، وتهدف المعسكرات الي تعزيز القيم الايجابية داخل الأسرة وتنمية قدرات الأفراد علي بناء علاقات أسرية صحية ومتوازنة، ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

كما تتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة، منها ورش عمل تفاعلية، جلسات توعوية، وحلقات نقاش، كما تناولت الورش العديد من الموضوعات التي تهم كل اسرة، كما أتاح المعسكر فرصًا للأهالي للتعبير عن تحدياتهم ومشاركة تجاربهم، مما ساعد على خلق بيئة داعمة ومثمرة.

قومي المرأة يطلق معسكرات التنشئة المتوازنة بمختلف المحافظات 
قومي المرأة يطلق معسكرات التنشئة المتوازنة بمختلف المحافظات 
قومي المرأة يطلق معسكرات التنشئة المتوازنة بمختلف المحافظات 
قومي المرأة يطلق معسكرات التنشئة المتوازنة بمختلف المحافظات 

وقد تضمنت الورش أيضا انشطة فنية وحرفية للأطفال مثل الرسم والتلوين وقصص تربوية عن التعاون والتواصل وتحمل المسئولية وايضا تصميم أشكال كرتونية وفك وتركيب البازل.

الجيزة المجلس القومي للمرأة محافظات الجيزة والشرقية علاقات أسرية صحية

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