قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بدء رحلة عيد الميلاد.. بابا نويل يجوب العالم لتقديم الهدايا|شاهد
شخصيته تأثرت.. فاروق جعفر يعلق على أداء إمام عاشور مع الأهلي
تعامد الشمس على معابد الكرنك بالأقصر... شاهد
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 21-12-2024
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري السبت 21-12-2024
بدون جراحة.. حسام موافي يكشف تقنية طبية ثورية فى علاج أمراض القلب |فيديو
أسعار الدواجن اليوم السبت 21 ديسمبر.. وهذا ثمن البانيه والبيض
أخبار التوك شو| مصطفى بكرى: حاكم سوريا الآن مخطط مذبحة الواحات..ارتفاع ضحايا نوة الفيضة الصغرى في يوم واحد لـ 32 شخصاً
هل يجوز للخاطب رؤية شعر خطيبته بعد قراءة الفاتحة؟.. انتبه للحكم
الأهرام: حماية العقول من الفوضى في الفتاوى جزء من الأمن القومي للوطن
ارتفاع عدد المصابين إلى 16 إسرائيليا جراء إطلاق الصاروخ من اليمن
إصابة 9 أشخاص في تصادم مروع بالطريق الإقليمي بلبيس الشرقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

الكرواتي ماريو تومليانوفيتش مخططًا للأحمال لمنتخب اليد في بطولة العالم

الزمالك
الزمالك
ميرنا محمود
×

استقر الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة خالد فتحي، على تعيين الكرواتي ماريو تومليانوفيتش مخطط الأحمال لفريق كرة القدم بنادي الزمالك، ليتولى منصب مخطط الأحمال للمنتخب الوطني لكرة اليد في الجهاز الفني الذي يقوده الإسباني خوان كارلوس باستور.

ومن المقرر أن يتولى ماريو تومليانوفيتش المنصب خلال مشاركة المنتخب الوطني في بطولة العالم للرجال، المقرر إقامتها بداية من 14 يناير المقبل في كرواتيا والدنمارك والنرويج.

وبدأ ماريو تومليانوفيتش مشواره مع المنتخب بداية من التدريب الذي أقيم أمس الجمعة في المركز الأولمبي بالمعادي، وذلك بالتنسيق بين إدارة اتحاد اليد وإدارة نادي الزمالك، حيث يتولى منصب مخطط الأحمال بنادي الزمالك.

وتقام بطولة العالم للرجال 2025 بتنظيم مشترك في كرواتيا والدنمارك والنرويج خلال الفترة من 14 يناير إلى 2 فبراير من العام المقبل.

ويشارك 32 منتخبا في بطولة العالم للمرة الثالثة على التوالي، ويلعب منتخب مصر مبارياته بدور المجموعات في كرواتيا.

وجاءت قرعة منافسات بطولة العالم لكرة اليد كالآتي:
المجموعة الأولى: ألمانيا - التشيك – بولندا - سويسرا
المجموعة الثانية: الدنمارك - إيطاليا – الجزائر - تونس
المجموعة الثالثة: فرنسا - النمسا - قطر - الكويت
المجموعة الرابعة: المجر – هولندا – مقدونيا الشمالية - غينيا
المجموعة الخامسة: النرويج - البرتغال – البرازيل - أمريكا
المجموعة السادسة: السويد - إسبانيا – اليابان - تشيلي
المجموعة السابعة: سلوفينيا – أيسلندا – كوبا - كاب فيردي
المجموعة الثامنة: مصر- كرواتيا – الأرجنتين - البحرين

الزمالك الاتحاد المصري لكرة اليد للمنتخب الوطني لكرة اليد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزيرة التنمية المحلية

بالأسماء.. حركة تنقلات المحليات الجديدة في 24 محافظة

محمد الجولانى

مصطفى بكرى: محمد الجولانى حاكم سوريا الآن هو المخطط لمذبحة الواحات

أوقات يحرم فيها الجماع

4 أوقات يحرم فيها الجماع .. واحذر هذا التوقيت كفارته «4 جرامات ذهب»

الشيخ أحمد عبده الباز

مات بالحرم المكي.. وزير الأوقاف ينعى الشيخ أحمد عبده الباز: كان مثالًا يُحتذى به

حادث دهس ألمانيا

مفاجأة جديدة في حادث الدهس بألمانيا.. والسلطات تكشف جنسية مرتكب الواقعة

أسعار الذهب

أسعار الذهب الآن.. سعر الجرام عيار 21 مفاجأة

مرتضي منصور وعمر زهران

أول تعليق من مرتضى منصور بعد إلغاء توكيله في قضية المخرج عمر زهران

عمر زهران - خالد يوسف وزوجته

المهن السينمائية توكل مستشارها القانوني للدفاع عن عمر زهران بدلًا من مرتضى منصور

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| دولة تعلن حظر الهواتف المحمولة بالمدارس.. الأساور الذكية تهدد صحة المستخدمين بالسرطان

برج العذراء

برج العذراء | حظك اليوم السبت 21 ديسمبر "التنظيم هو السر"

برج الأسد

برج الأسد: حظك اليوم السبت 21 ديسمبر "القيادة بمرونة"

بالصور

وضعيات نوم خاطئة تسبب ألم الكتف.. متى يصبح الأمر خطرًا؟

وضعيات نوم خاطئة تسبب ألم الكتف.. متى يصبح الأمر خطرًا؟
وضعيات نوم خاطئة تسبب ألم الكتف.. متى يصبح الأمر خطرًا؟
وضعيات نوم خاطئة تسبب ألم الكتف.. متى يصبح الأمر خطرًا؟

3 طرق طبيعية لزيادة مستويات الحديد في الجسم

طرق فعّالة لزيادة مستويات الحديد في الجسم
طرق فعّالة لزيادة مستويات الحديد في الجسم
طرق فعّالة لزيادة مستويات الحديد في الجسم

حافظ على صحة ابنك: 10 خطوات هامة لوقاية الأطفال من الأمراض التنفسية والبرد المنتشر

الأطفال
الأطفال
الأطفال

احذر تناول الفول يوميًا.. هذا ما يفعله بجسمك

مخاطر تناول الفول يوميًا
مخاطر تناول الفول يوميًا
مخاطر تناول الفول يوميًا

فيديو

مشاجرة فتاه اوكرانية

كانت سكرانة وخبطت عربية.. الحكم على فتاة اوكرانية تعدت على سيدة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

هدفي جمع التبرعات ومفيش شوال ولا 8 مليون.. اعترافات سائق مطروح مدعي الأمانة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحذير عاجل من الأرصاد .. منخفض جوي يهدد المحافظات بأمطار وسيول

ام سجدة

عملت فيلر في مركز مشهور.. أم سجدة وشها باظ وشفايفها ورمت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: قناة الزمن الجميل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم "رجل الابتسامة" مأساة خلف القناع

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

هل تستطيع اللغة العربية مواكبة ثورة الذكاء الاصطناعي؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: مصر والتحديات الإقليمية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن إدارة ردود الأفعال.. بين الحق والسمو الإنساني

المزيد