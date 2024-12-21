قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سيغادر الفريق قريبا .. إعلامي يصدم جماهير الأهلي بهذا الخبر
خليك في فرقتك.. إيهاب الخطيب يوجه رسالة لجماهير الزمالك بسبب كهربا وإمام عاشور
الحل السحري لقشرة الشعر.. نصائح وعلاجات طبيعية ناجحة
دولة تعلن حظر الهواتف المحمولة في المدارس لحماية الصحة والتعليم
إيهاب الخطيب يفجر مفاجأة عن واقعة عمر كمال عبد الواحد بالأهلي
مفتي الجمهورية: تفكك الأسرة يهدد المجتمع ويستدعي العودة لقيم المودة والرحمة
ما حكم الانشغال بالتصوير أثناء أداء الحج والعمرة؟.. الإفتاء تجيب
ممرض يتاجر فى الأعضاء البشرية.. تفاصيل الحلقة السادسة من "ساعته وتاريخه"
إيهاب توفيق يكشف كواليس تعرفه على زوجته: أهديتها هذه الأغنية
10 نصائح فعالة للتخلص من دهون البطن والحصول على جسم مشدود وصحي
أخبار الأقصر| افتتاح سوق اليوم الواحد.. زراعة 2000 شجرة.. حملة مكبرة لرفع الإشغالات
6 رؤساء مدن.. تعرف على حركة تنقلات المحليات في كفر الشيخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

اخبار جنوب سيناء: تغيير 4 رؤساء مدن .. وقافلة طبية مجانية بالطور وشرم الشيخ

قافلة طبية مجانيه
قافلة طبية مجانيه
ايمن محمد
×

شهدت محافظة جنوب سيناء عدد من الفعاليات والاحداث خلال اليوم اهمها. تغير 4 من رؤساء المدن بجنوب سيناء لمدن " طور سيناء - شرم الشيخ - ابو زنيمة - طابا "

كما ارسلت الجامعة البريطانيه حملة طبيه مجانيه  لمدينتي طور سيناء  وشرم الشيخ " لدعم المنظومة الطبيه .

واليكم الاخبار بالتفاصيل .

قافلة طبية بالمجان من الجامعة البريطانية بمدينتي شرم الشيخ وطور سيناء 

 ارسلت  كلية طب الأسنان بالجامعة البريطانية برئاسة  الدكتور طارق عباس عميد الكلية قافلة طبية تضمنت تخصصات الاسنان  و اسنان الاطفال و الباطنة والعظام علي مدار يومي الخميس و الجمعة 19 و 20 ديسمبر  اليوم الأول بمستشفى شرم الشيخ الدولي، واليوم الثاني بمركز الفيروز الطبي بطور سيناء.

وذلك  برعاية الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، و الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية بالقاهرة،

ولاقت القافلة في يومها الاول إقبالاً شديداً من المواطنين وأعرب المواطنين  عن سعادتهم بتلك القافلة وذلك لسهولة الإجراءات حيث يتم تسجيل بالرقم القومي فقط وتقارب أوقات الانتظار والكشف الجيد والعلاج بالمجان مطالبين بتكرار تلك القوافل شهريا .

وتم خلال اليوم الأول الكشف علي 520 مواطن من شرم الشيخ كالتالي

150 كشف أسنان و50 حالة خلع  و120 حالة تنظيف اسنان و5 حالات حشو عادي

  و 150 كشف باطنة و45 كشف عظام

وتم توزيع أدوية العظام و الباطنة والأسنان والعلاج مقدم من  دكتور شيرين عباس حلمي رئيس مجلس إدارة  شركة فاركو للأدوية لدعم مواطني المحافظة .

كما تم توزيع معجون اسنان  بعدد 1000 عبوة مقدمة هدية 

ترأس  مدير الفريق الطبي لطب الاسنان الدكتور أحمد عمار وبمشاركة دكتورة فاطمة مكيه، الدكتور ايمن هاني، والدكتور معتز بهاء، كما انضم للقافلة الدكتورة بسنت هاني اخصائي باطنة، والدكتور كريم هاني أخصائي عظام،

 وبتنسيق أحمد عبد اللطيف المدير الإداري للقوافل الطبية بكلية طب الأسنان بالجامعة .

يشار الي أنّ الجامعة البريطانية بمصر تطلق قوافل طبية  الي المحافظات المختلفة ،في إطار المسؤولية المجتمعية والبروتوكول الموقع مع مؤسسة حياة كريمة و جاءت هذه القافلة بالتنسيق مع محافظ جنوب سيناء بغرض الوصول إلى أكبر عدد من المواطنين ، لتقديم الكشف والفحص الطبي والعلاج اللازم بشكل متقدم، للنهوض بالتنمية الصحية، البيئية، والاجتماعية والفكرية وتوفير خدمة طبية متميزة لأهالي المحافظة.

جنوب سيناء شرم الشيخ قافلة مجانيه تغيرات محلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي والزمالك

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يقترب من الانتقال إلى الزمالك

الأهلي

لاعب مفاجأة .. صفقة سوبر على أعتاب الأهلي

وزيرة التنمية المحلية

بالأسماء ..وزيرة التنمية المحلية تكشف تفاصيل حركة تنقلات المحليات الجديدة

وزيرة التنمية المحلية

بالأسماء.. حركة تنقلات المحليات الجديدة في 24 محافظة

الشيخ أحمد عبده الباز

مات بالحرم المكي.. وزير الأوقاف ينعى الشيخ أحمد عبده الباز: كان مثالًا يُحتذى به

عبد الواحد السيد

العربية اتعجنت.. عبد الواحد السيد يتعرض لـ حادث سير مروع

عمر زهران - خالد يوسف وزوجته

المهن السينمائية توكل مستشارها القانوني للدفاع عن عمر زهران بدلًا من مرتضى منصور

أوقات يحرم فيها الجماع

4 أوقات يحرم فيها الجماع .. واحذر هذا التوقيت كفارته «4 جرامات ذهب»

ترشيحاتنا

إيهاب توفيق

إيهاب توفيق: الغناء تنوع وإحساس.. وأفكر في تسجيل الأذان بصوتي

إيهاب توفيق

إيهاب توفيق يكشف أسرار أغنيته "تترجى فيَّ": مستوحاة من قصة حب حقيقية

علم مصر

أمانى قنديل: الانتماء الوطني يأتي من التربية والبيت وتنشئة الطفل

بالصور

وضعيات نوم خاطئة تسبب ألم الكتف.. متى يصبح الأمر خطرًا؟

وضعيات نوم خاطئة تسبب ألم الكتف.. متى يصبح الأمر خطرًا؟
وضعيات نوم خاطئة تسبب ألم الكتف.. متى يصبح الأمر خطرًا؟
وضعيات نوم خاطئة تسبب ألم الكتف.. متى يصبح الأمر خطرًا؟

3 طرق طبيعية لزيادة مستويات الحديد في الجسم

طرق فعّالة لزيادة مستويات الحديد في الجسم
طرق فعّالة لزيادة مستويات الحديد في الجسم
طرق فعّالة لزيادة مستويات الحديد في الجسم

حافظ على صحة ابنك: 10 خطوات هامة لوقاية الأطفال من الأمراض التنفسية والبرد المنتشر

الأطفال
الأطفال
الأطفال

احذر تناول الفول يوميًا.. هذا ما يفعله بجسمك

مخاطر تناول الفول يوميًا
مخاطر تناول الفول يوميًا
مخاطر تناول الفول يوميًا

فيديو

مشاجرة فتاه اوكرانية

كانت سكرانة وخبطت عربية.. الحكم على فتاة اوكرانية تعدت على سيدة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

هدفي جمع التبرعات ومفيش شوال ولا 8 مليون.. اعترافات سائق مطروح مدعي الأمانة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحذير عاجل من الأرصاد .. منخفض جوي يهدد المحافظات بأمطار وسيول

ام سجدة

عملت فيلر في مركز مشهور.. أم سجدة وشها باظ وشفايفها ورمت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: قناة الزمن الجميل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم "رجل الابتسامة" مأساة خلف القناع

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

هل تستطيع اللغة العربية مواكبة ثورة الذكاء الاصطناعي؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: مصر والتحديات الإقليمية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن إدارة ردود الأفعال.. بين الحق والسمو الإنساني

المزيد