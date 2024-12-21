اخبار جنوب سيناء: تغيير 4 رؤساء مدن .. وقافلة طبية مجانية بالطور وشرم الشيخ

شهدت محافظة جنوب سيناء عدد من الفعاليات والاحداث خلال اليوم اهمها. تغير 4 من رؤساء المدن بجنوب سيناء لمدن " طور سيناء - شرم الشيخ - ابو زنيمة - طابا "

كما ارسلت الجامعة البريطانيه حملة طبيه مجانيه لمدينتي طور سيناء وشرم الشيخ " لدعم المنظومة الطبيه .

واليكم الاخبار بالتفاصيل .

قافلة طبية بالمجان من الجامعة البريطانية بمدينتي شرم الشيخ وطور سيناء

ارسلت كلية طب الأسنان بالجامعة البريطانية برئاسة الدكتور طارق عباس عميد الكلية قافلة طبية تضمنت تخصصات الاسنان و اسنان الاطفال و الباطنة والعظام علي مدار يومي الخميس و الجمعة 19 و 20 ديسمبر اليوم الأول بمستشفى شرم الشيخ الدولي، واليوم الثاني بمركز الفيروز الطبي بطور سيناء.

وذلك برعاية الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، و الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية بالقاهرة،

ولاقت القافلة في يومها الاول إقبالاً شديداً من المواطنين وأعرب المواطنين عن سعادتهم بتلك القافلة وذلك لسهولة الإجراءات حيث يتم تسجيل بالرقم القومي فقط وتقارب أوقات الانتظار والكشف الجيد والعلاج بالمجان مطالبين بتكرار تلك القوافل شهريا .

وتم خلال اليوم الأول الكشف علي 520 مواطن من شرم الشيخ كالتالي

150 كشف أسنان و50 حالة خلع و120 حالة تنظيف اسنان و5 حالات حشو عادي

و 150 كشف باطنة و45 كشف عظام

وتم توزيع أدوية العظام و الباطنة والأسنان والعلاج مقدم من دكتور شيرين عباس حلمي رئيس مجلس إدارة شركة فاركو للأدوية لدعم مواطني المحافظة .

كما تم توزيع معجون اسنان بعدد 1000 عبوة مقدمة هدية

ترأس مدير الفريق الطبي لطب الاسنان الدكتور أحمد عمار وبمشاركة دكتورة فاطمة مكيه، الدكتور ايمن هاني، والدكتور معتز بهاء، كما انضم للقافلة الدكتورة بسنت هاني اخصائي باطنة، والدكتور كريم هاني أخصائي عظام،

وبتنسيق أحمد عبد اللطيف المدير الإداري للقوافل الطبية بكلية طب الأسنان بالجامعة .

يشار الي أنّ الجامعة البريطانية بمصر تطلق قوافل طبية الي المحافظات المختلفة ،في إطار المسؤولية المجتمعية والبروتوكول الموقع مع مؤسسة حياة كريمة و جاءت هذه القافلة بالتنسيق مع محافظ جنوب سيناء بغرض الوصول إلى أكبر عدد من المواطنين ، لتقديم الكشف والفحص الطبي والعلاج اللازم بشكل متقدم، للنهوض بالتنمية الصحية، البيئية، والاجتماعية والفكرية وتوفير خدمة طبية متميزة لأهالي المحافظة.