بسبب ChatGPT.. أوبن أيه آي تواجه غرامة 15 مليون يورو في إيطاليا

أعلنت وكالة حماية البيانات الإيطالية، يوم الجمعة، فرض غرامة قدرها 15 مليون يورو (حوالي 15.58 مليون دولار) على شركة أوبن أيه آي، مطورة ChatGPT، بعد انتهاء تحقيق حول استخدام البيانات الشخصية عبر تطبيق الذكاء الاصطناعي.

وبحسب ما ذكرته وكالة “reuters”، جاءت الغرامة نتيجة اكتشاف الهيئة أن “أوبن أيه آي” قامت بمعالجة البيانات الشخصية لمستخدميها لغايات تدريب ChatGPT دون وجود أساس قانوني كافٍ، مما أدى إلى انتهاك مبدأ الشفافية والالتزامات المعلوماتية تجاه المستخدمين.

أوبن أيه آي تواجه غرامة 15 مليون يورو في إيطاليا

أعربت “أوبن أيه آي” عن اعتقادها بأن القرار "غير متناسب"، وأعلنت عن نيتها استئنافه. كما أشارت الهيئة إلى أن التحقيق، الذي بدأت فيه في عام 2023، أظهر عدم وجود نظام مناسب للتحقق من أعمار المستخدمين، مما يسمح للأطفال دون سن 13 عاما بالتعرض لمحتوى غير ملائم.

وأمرت الهيئة “أوبن أيه آي” أيضا بإطلاق حملة توعوية لمدة 6 أشهر في وسائل الإعلام الإيطالية لتوضيح كيفية عمل ChatGPT، خصوصا بشأن جمع بيانات المستخدمين وغير المستخدمين لتدريب الخوارزميات.

وتعتبر الهيئة الإيطالية، المعروفة باسم Garante، واحدة من أكثر الهيئات التنظيمية نشاطا في الاتحاد الأوروبي في مراقبة امتثال منصات الذكاء الاصطناعي لقوانين الخصوصية.

وكانت قد قامت بحظر استخدام ChatGPT لفترة في عام 2023 بسبب انتهاكات محتملة لقواعد الخصوصية، قبل أن يُعاد تفعيل الخدمة بعد معالجة “أوبن أيه آي” لبعض القضايا المتعلقة بحقوق المستخدمين.

وأكدت “أوبن أيه آي” أن هذه الغرامة تعادل نحو عشرين ضعف الإيرادات التي حققتها في إيطاليا خلال الفترة المعنية، مشيرة إلى أن "نهج Garante يقوض الطموحات الإيطالية في مجال الذكاء الاصطناعي".

وأوضحت الهيئة التنظيمية أن حجم الغرامة تم تحديده بناء على "الموقف التعاوني" لشركة “أوبن أيه آي”، مما يعني أنه كان من المحتمل أن تكون الغرامة أكبر.