دون خسائر بشرية.. سقوط سلم منزل من طابقين في سوهاج

شهدت دائرة قسم شرطة أول سوهاج سقوط السلم الداخلي لمنزل مكون من طابقين مشيد بالطوب اللبن والطين ومسقوف بالعروق الخشبية، والمملوك للمدعو ناصر ع. ع. ح، 55 عامًا، عامل، ويقيم بذات العنوان.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم أول سوهاج، يفيد بانهيار سلم منزل مأهول بالسكان.

بالانتقال والفحص، تبين أن المنزل قديم وتم إخلاؤه من قاطنيه حرصًا على سلامتهم، ولم تسفر الواقعة عن أي إصابات بشرية.

وأفاد مالك المنزل أن سبب الانهيار يعود إلى قدم المبنى، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في الحادث، كما تم نفي وجود شبهة جنائية.

حرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.