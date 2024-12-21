ليه التبرير؟ طارق يحيى يعلق على واقعة عمر كمال عبد الواحد

علق طارق يحيى، نجم الكرة المصرية السابق، على واقعة عمر كمال عبد الواحد.

وقال طارق يحيى، في تصريحات تلفزيونية على شاشة “إم بي سي مصر”: “سمعت قصص كتير وروايات خرجت من أوضة اللعيبة، وحتى لو في جدال بين لاعبين طبيعي مش لازم نبرر وننفي”.

وتابع: “الأهلي طلع بيان ويحترم بس الأمر لا يستدعي، مدير الكرة ممكن يطلع يشرح الأمر أتفه من اللي حصل، وفتح باب للأقاويل أكثر”.

تفاصيل الإصابة

تعرض عمر كمال لإصابة عبارة عن قطع سطحي في اليد، نتيجة انزلاق قدمه أثناء الاستحمام.

تم إجراء 4 غرز للجرح، وتم وضع دعامة للرسغ كإجراء احترازي.

نفى مسئولو الأهلي بشكل قاطع وجود أي خلاف بين اللاعب وأي من زملائه، كما تردد في بعض التقارير.

مشاركة عمر كمال في مباراة بلوزداد

لم يتم تحديد بشكل نهائي مشاركة عمر كمال في مباراة شباب بلوزداد المقرر لها يوم الأحد المقبل، سيخضع اللاعب لتقييم طبي قبل المباراة لتحديد مدى جاهزيته.

الاستعدادات لمواجهة بلوزداد

يستمر الأهلي في استعداداته لمواجهة شباب بلوزداد، حيث يعتبر هذا اللقاء من أهم المباريات في دور المجموعات.

يسعى الأهلي لتحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل تعزيز موقعه في ترتيب المجموعة.