شاهد.. سيارة هيونداي باليسيد الهجينة بـ3 مقاعد أمامية

كشفت هيونداي عن الجيل الثاني من سيارتها باليسايد التي تضم خيارًا فريدًا بمقاعد أمامية تسع ثلاثة أشخاص، مع مقعد مركزي ضيق يشبه التصميم المستخدم في شاحنات البيك أب.

يأتي التصميم الجديد بمزيج مثالي من الراحة والابتكار، مما يجعله جذابًا للعائلات الكبيرة.

محرك توربيني جديد بقدرة هجينة مذهلة

تخلت هيونداي عن محرك V-6 التقليدي سعة 3.8 لتر واستبدلته بمحرك توربيني سعة 2.5 لتر بقوة 277 حصانًا وعزم دوران 311 رطلًا/قدم.

كما يتوفر طراز هجين بنفس المحرك، بإجمالي قدرة تصل إلى 329 حصانًا، ما يوفر أداءً قويًا مع تحسين كفاءة استهلاك الوقود.

استهلاك الوقود ومسافة القيادة

تم تحسين الاقتصاد في استهلاك الوقود، حيث يمكن للطراز الهجين قطع أكثر من 621 ميلاً بخزان وقود سعة 19 جالونًا.

يُتوقع أن يقدم الطراز الجديد أرقامًا أفضل من الطراز السابق، خاصة في استهلاك الوقود على الطرق السريعة.

تقنيات شحن متقدمة وتكنولوجيا ذكية

تم تزويد السيارة بتقنية الشحن الداخلي (V2L)، التي تُحوّل السيارة إلى محطة طاقة متنقلة، حيث يمكن شحن الأجهزة الإلكترونية أو تشغيل الأدوات المنزلية الصغيرة.

يُضاف إلى ذلك وضع "Stay"، الذي يتيح استخدام الطاقة المخزنة لتشغيل أنظمة السيارة مثل التكييف والمعلومات والترفيه عند التوقف.





أمان وراحة لا مثيل لهما

تتميز هيونداي باليسايد 2025 بمجموعة من أنظمة الأمان الذكية، بما في ذلك نظام الحفاظ على المسار، ونظام التحكم الذكي في السرعة، وكاميرات رؤية 360 درجة لتسهيل القيادة في المدن والمواقف الضيقة. كما توفر السيارة مساحة داخلية رحبة ومقاعد قابلة للتدفئة والتهوية، مما يعزز من راحة الركاب.

نقلة نوعية في سوق السيارات العائلية

مع محركاتها المحدثة وتصميمها المبتكر وتقنياتها المتطورة، تقدم هيونداي باليسايد تجربة قيادة استثنائية.

هذه السيارة تمثل خيارًا مثاليًا للعائلات الباحثة عن الراحة، الأداء، والأمان في سيارة رياضية متعددة الاستخدامات. تنتظر الأسواق العالمية بفارغ الصبر إطلاق هذا الطراز الجديد الذي يُتوقع أن يحقق نجاحًا كبيرًا في فئته.