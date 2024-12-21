قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجرام بـ 3765 جنيها.. أسعار الذهب اليوم السبت
3 وزراء يتفقدون أنشطة مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة بالمنيا
افتتاح خليجي 26.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
بيع أطراف صناعية لقدم مصرية قديمة تعود لـ 1173 قبل الميلاد.. اعرف سعرها
من حكم أمريكا؟.. تقارير تكشف خطة البيت الأبيض لإخفاء إصابة بايدن بالخرف
تسجيل الأذان بصوته.. إيهاب توفيق يحكي أسرارا عن ألبومه الديني
درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 21-12-2024| فيديو
وزير المالية يشهد قرعة حج العاملين بالوزارة.. ننشر أسماء الفائزين
في ذكرى رحيل الشيخ علي محمود.. عبقري التلاوة وسيد الإنشاد ومكتشف الشيخ محمد رفعت
أمطار متفرقة على السواحل وصقيع ليلا بعدة محافظات| الطقس اليوم
السعودية تدين الهجوم الإرهابي في ألمانيا
مصر تحقق النضج الثالث في تنظيم الأدوية واللقاحات.. وزير الصحة: شهادة نجاح جديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تكنولوجيا وسيارات

شاهد.. سيارة هيونداي باليسيد الهجينة بـ3 مقاعد أمامية

هيونداي باليسيد
هيونداي باليسيد
عزة عاطف
×

كشفت هيونداي عن الجيل الثاني من سيارتها باليسايد التي تضم خيارًا فريدًا بمقاعد أمامية تسع ثلاثة أشخاص، مع مقعد مركزي ضيق يشبه التصميم المستخدم في شاحنات البيك أب. 

يأتي التصميم الجديد بمزيج مثالي من الراحة والابتكار، مما يجعله جذابًا للعائلات الكبيرة.

محرك توربيني جديد بقدرة هجينة مذهلة

تخلت هيونداي عن محرك V-6 التقليدي سعة 3.8 لتر واستبدلته بمحرك توربيني سعة 2.5 لتر بقوة 277 حصانًا وعزم دوران 311 رطلًا/قدم. 

كما يتوفر طراز هجين بنفس المحرك، بإجمالي قدرة تصل إلى 329 حصانًا، ما يوفر أداءً قويًا مع تحسين كفاءة استهلاك الوقود.

استهلاك الوقود ومسافة القيادة

تم تحسين الاقتصاد في استهلاك الوقود، حيث يمكن للطراز الهجين قطع أكثر من 621 ميلاً بخزان وقود سعة 19 جالونًا. 

يُتوقع أن يقدم الطراز الجديد أرقامًا أفضل من الطراز السابق، خاصة في استهلاك الوقود على الطرق السريعة.

تقنيات شحن متقدمة وتكنولوجيا ذكية

تم تزويد السيارة بتقنية الشحن الداخلي (V2L)، التي تُحوّل السيارة إلى محطة طاقة متنقلة، حيث يمكن شحن الأجهزة الإلكترونية أو تشغيل الأدوات المنزلية الصغيرة. 

يُضاف إلى ذلك وضع "Stay"، الذي يتيح استخدام الطاقة المخزنة لتشغيل أنظمة السيارة مثل التكييف والمعلومات والترفيه عند التوقف.


 

أمان وراحة لا مثيل لهما

تتميز هيونداي باليسايد 2025 بمجموعة من أنظمة الأمان الذكية، بما في ذلك نظام الحفاظ على المسار، ونظام التحكم الذكي في السرعة، وكاميرات رؤية 360 درجة لتسهيل القيادة في المدن والمواقف الضيقة. كما توفر السيارة مساحة داخلية رحبة ومقاعد قابلة للتدفئة والتهوية، مما يعزز من راحة الركاب.

نقلة نوعية في سوق السيارات العائلية

مع محركاتها المحدثة وتصميمها المبتكر وتقنياتها المتطورة، تقدم هيونداي باليسايد تجربة قيادة استثنائية. 

هذه السيارة تمثل خيارًا مثاليًا للعائلات الباحثة عن الراحة، الأداء، والأمان في سيارة رياضية متعددة الاستخدامات. تنتظر الأسواق العالمية بفارغ الصبر إطلاق هذا الطراز الجديد الذي يُتوقع أن يحقق نجاحًا كبيرًا في فئته.

سيارات دفع رباعي سيارة كهربائية هيونداي باليسيد سيارة 7 راكب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد الجولانى

مصطفى بكرى: محمد الجولانى حاكم سوريا الآن هو المخطط لمذبحة الواحات

صورة أرشيفية

طبيب وصهيوني وملحد .. تفاصيل جديدة عن منفذ حادث الدهس بألمانيا

الارصاد الجوية

الأكثر بردوة.. هيئة الأرصاد تحذر في أول أيام الشتاء من سقوط أمطار

الاهلي

سيغادر الفريق قريبا .. إعلامي يصدم جماهير الأهلي بهذا الخبر

حادث دهس ألمانيا

مفاجأة جديدة في حادث الدهس بألمانيا.. والسلطات تكشف جنسية مرتكب الواقعة

أوقات يحرم فيها الجماع

4 أوقات يحرم فيها الجماع .. واحذر هذا التوقيت كفارته «4 جرامات ذهب»

إيهاب الخطيب

إيهاب الخطيب يفجر مفاجأة عن واقعة عمر كمال عبد الواحد بالأهلي

جروس

بعد عودة جروس.. نجم الزمالك في خطر| ماذا يحدث؟

ترشيحاتنا

دار الافتاء المصرية

حصاد دار الإفتاء المصرية خلال 2024.. نجاحات بارزة على مواقع التواصل الاجتماعي

الدعاء

آية الاستجابة في القرآن.. أسرارها وكم مرة يلزم قائلها كي يجاب

علي جمعة

علي جمعة: الصدق الذي نستهين به هو أمر عظيم

بالصور

ملين طبيعي.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الكيوي يوميا ؟

فوائد تناول الكيوي يوميا
فوائد تناول الكيوي يوميا
فوائد تناول الكيوي يوميا

تركيز 70%.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الشوكولاتة الداكنة؟

فوائد تناول الشوكولاتة الداكنة
فوائد تناول الشوكولاتة الداكنة
فوائد تناول الشوكولاتة الداكنة

5 طرق فعالة لتنظيف الأنف من المخاط.. مناسبة للأطفال

طرق فعالة لتنظيف الأنف من المخاط
طرق فعالة لتنظيف الأنف من المخاط
طرق فعالة لتنظيف الأنف من المخاط

وضعيات نوم خاطئة تسبب ألم الكتف.. متى يصبح الأمر خطرًا؟

وضعيات نوم خاطئة تسبب ألم الكتف.. متى يصبح الأمر خطرًا؟
وضعيات نوم خاطئة تسبب ألم الكتف.. متى يصبح الأمر خطرًا؟
وضعيات نوم خاطئة تسبب ألم الكتف.. متى يصبح الأمر خطرًا؟

فيديو

مشاجرة فتاه اوكرانية

كانت سكرانة وخبطت عربية.. الحكم على فتاة اوكرانية تعدت على سيدة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

هدفي جمع التبرعات ومفيش شوال ولا 8 مليون.. اعترافات سائق مطروح مدعي الأمانة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحذير عاجل من الأرصاد .. منخفض جوي يهدد المحافظات بأمطار وسيول

ام سجدة

عملت فيلر في مركز مشهور.. أم سجدة وشها باظ وشفايفها ورمت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: قناة الزمن الجميل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم "رجل الابتسامة" مأساة خلف القناع

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

هل تستطيع اللغة العربية مواكبة ثورة الذكاء الاصطناعي؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: مصر والتحديات الإقليمية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن إدارة ردود الأفعال.. بين الحق والسمو الإنساني

المزيد