القبض على المتهم بإضرام النيران بمطعم فى أسوان

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بإضرام النيران بأحد المطاعم بأسوان.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 26/ الجارى تبلغ لقسم شرطة أول أسوان بنشوب حريق بالجزء الخارجى لمطعم ملك (أحد الشخاص – مقيم بدائرة القسم) وإمتداده لمركب شراعى "غير مرخص" وتم إخماد الحريق دون حدوث إصابات ونتج عنه إحتراق محتويات الجزء الخارجى للمطعم المشار إليه والمركب.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مراكبى - مقيم بدائرة مركز شرطة إدفو) ، وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة لحدوث مشادة كلامية بينه وبين العاملين بالمطعم فقام على إثر ذلك بإشعال النيران بالمطعم بإستخدام (قداحة) تم ضبطها.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





