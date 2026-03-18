إنذارات عاجلة للمحال التجارية المماطلة في استخراج تراخيص النشاط بالوادي الجديد

استكمالًا لأعمال اللجنة المشكلة تنفيذًا لتوجيهات حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، عقد محمد كجك نائب المحافظ، اليوم ، اجتماعًا موسعًا بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة، بحضور سلامة علي رئيس المركز وعدد من القيادات المعنية؛ وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لملفات حماية أملاك الدولة ملفات التقنين والمتغيرات المكانية، ومعدلات تنفيذ الخطة الاستثمارية، وخدمات المواطنين، ومراجعة موقف عقود أملاك الدولة و تراخيص البناء و شهادات الصلاحية و التأكيد على سرعة الانتهاء منها و إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين.

وخلال الاجتماع؛ شدد نائب المحافظ على سرعة إنجاز الطلبات الواردة بالمركز التكنولوجي، وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي تقصير إداري، بما يضمن الارتقاء بمستوى الأداء، وتوجيه إنذارات إلى المحال التجارية المتقاعسة عن تجديد التراخيص واستيفاء مستنداتها على المنظومة، مع تكثيف الحملات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد نائب المحافظ البدء الفوري في أعمال رصف الطرق المدرجة بالخطة الاستثمارية عقب إجازة عيد الفطر المبارك؛ مع عرض موقف تنفيذي مفصل ومتابعة الأعمال ميدانيًا. كما وجّه بسرعة استكمال التعزيزات المالية اللازمة لتكويد الأشجار ضمن المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة» وبحث تدعيم الحملة الميكانيكية بالمعدات اللازمة والمتابعة الدورية لأعمال الصيانة، والارتقاء بمنظومة النظافة العامة وتحسين مستوى الخدمات البيئية بالمركز.