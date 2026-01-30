مغطاة بلوح خشبي خفيف..مصرع طفل في بالوعة صرف صحي في حي الأشجار

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن ملابسات مصرع طفل سقط في بالوعة صرف صحي بحي الأشجار بمدينة ٦ أكتوبر.

وأسفرت معاينة موقع الحادث، أن البالوعة ليس لها غطاء، وتم استخدام لوح خشبي خفيف في تغطيتها، مما سهل سقوط الضحية، عقب وضع قدمه عليها.

وتبين من خلال المعاينة، أن البالوعة بعمق 6 أمتار، وتسبب سقوطه في تعرض الطفل لعدة إصابات واختناق، فارق إثره الحياة.

وتبين من التحريات أنه أثناء قيادة سائق لسيارته، وبصحبته زوجته وأطفالهما الثلاثة، طلب إبنه عبد الرحمن البالغ من العمر 13 سنة طالب، التوقف لقضاء حاجته، وأثناء نزوله من أعلى الرصيف للطريق الخدمي المنخفض عن الطريق السريع و به أعمال إنشائية، وغير مستخدم قام بالدهس علي لوح خشبي ضعيف يستعمل كغطاء لإحدى غرف تفتيش الصرف الصحي بقطر 75 في 160 و بعمق 6 متر، فسقط بداخلها ليلقى مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

تم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري التابع للإدارة العامة للحماية المدنية ،وانتشال الجثة، ونقلها إلى ثلاجة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

وبدأت جهات التحقيق المختصة إجراء التحقيقات لكشف ملابسات الحادث، وبيان المتسبب في الإهمال المؤدي لمصرع الطفل، كما قررت التصريح بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت التحقيق.