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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار العالم

الإمارات تدين عملية الدهس في سوق بألمانيا

حادث دهس ألمانيا
حادث دهس ألمانيا
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أدانت وزارة الخارجية الإماراتية حادث دهس ألمانيا، الذي تسبب في مقتل وإصابة العشرات من المتسوقين في أسواق أعياد الميلاد بمدينة ماجديبورج عاصمة ولاية ساكسونيا إنهالت.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف التي تستهدف الآمنين وتؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار، بحسب ما أوردته صحيفة البيان الإماراتية.

كما عبرت عن خالص تعازيها ومواساتها إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية وشعبها الصديق، ولأهالي وذوي الضحايا جراء هذا العمل المستهجن، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وقال رئيس وزراء ولاية ساكسونيا-أنهالت، راينر هازلوف، إن  المهاجم مرتكب حادث دهس ألمانيا، الذي ألقي القبض عليه، طبيب يبلغ من العمر 50 عاماويملك إقامة دائمة في ألمانيا ويعمل في ولاية ساكسونيا-أنهالت، التي تقع عاصمتها ماجديبورج على بُعد 160 كيلومترا من برلين.

وأضاف هازلوف: "في الوضع الحالي، نتحدث عن مهاجم منفرد، وهذا يعني أنه لم يعد هناك خطر على المدينة لأننا تمكنا من القبض عليه". 

ولا يزال الألمان يعيشون على وقع صدمة واقعة الدهس.

وقال خبير الإرهاب الألماني البارز بيتر نيومان إنه لم يصادف بعد مشتبهًا به في عمل من أعمال العنف الجماعي بهذا الملف.

وأضاف نيومان في تصريحات لوكالة أسوشيتد برس الأمريكية أنه "بعد 25 عامًا في هذا "العمل"، تعتقد أن لا شيء يمكن أن يفاجئك بعد الآن ولكن رجل مسلم سابق سعودي يبلغ من العمر 50 عامًا ويعيش في ألمانيا الشرقية، ويحب حزب البديل من أجل ألمانيا ويريد معاقبة ألمانيا على تسامحها لم يكن هذا على راداري حقا.

وزارة الخارجية الإماراتية ولاية ساكسونيا الدهس ماجديبورج الإمارات سوق بألمانيا

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