محافظ الدقهلية يتفقد شوارع المنصورة وطلخا ويلتقي مواطنين

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية شوارع مدينة المنصورة وطلخا منفرداً لمتابعة مستوى النظافة العامة ورفع الاشغالات.

والتقى المحافظ المواطنين واستمع إلى مطالبهم ومشاكلهم ووجه بدراستها وحلها ، كما استمع إلى آرائهم حول مستوى النظافة العامة بالمدينة وهل هناك تحسن من عدمه في مستوى الخدمة.

وأكد على ضرورة تعاون المواطن مع أجهزة المحافظة في الحفاظ على نظافة الشوارع والقاء القمامة في أماكنها المخصصة.

وشملت جولة " المحافظ " شارع المشايه السفليه وشارع الجمهوريه وشارع بورسعيد ومنطقة الشيخ حسانين وشارع الجلاء وشارع الثانويه وشارع الجيش ومدينة طلخا .



وأشار " مرزوق " إلى أن مشاكل ومطالب المواطنين ورضائهم عن الخدمات المقدمه من أولى أولوياته ، مشيراً إلى أن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء المراكز والمدن والاحياء بالتواجد بالشوارع وسط المواطنين لبحث مشاكلهم ومطالبهم والعمل على حلها والتأكد من تقديم كافة الخدمات لهم.

جدير بالذكر أن محافظ الدقهلية يتجول بالشوارع صباحا ومساء كل يوم ليستمع إلى مشاكل ومطالب المواطنين ومدى رضائهم عن الخدمات المقدمه في جميع القطاعات وفي المقدمه قطاع النظافه ، ولا يتوجه إلى مكتبه صباحا قبل تفقد جميع شوارع المنطقه المركزية، ولا يعود إلى استراحته مساءً الا بعد المرور على جميع الشوارع ، بالإضافة إلى جولاته المفاجئة على جميع مراكز ومدن المحافظة.