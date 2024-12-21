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طالب بمدرسة المتفوقين بالعبور يفوز بالمركز الثاني بمسابقة "ISEF".. شاهد ماذا قال؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

طالب بمدرسة المتفوقين بالعبور يفوز بالمركز الثاني بمسابقة "ISEF".. شاهد ماذا قال؟

الطالب محمد صقر
الطالب محمد صقر
ياسمين بدوي
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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فوز الطالب محمد صقر أحد طلاب مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالعبور ، بالمركز الثاني عالميا فى مسابقة "ISEF" لعام 2024 عن مشروعه "أول تطبيق على الهواتف المحمولة قادر على تشخيص عسر القراءة".

وقال الطالب محمد صقر : لقد شاركت في مسابقة "ISEF" في عامي 2023 و 2024 ، مؤكدا أن مشروعه الذي فاز به هذا العام في مسابقة "ISEF" هو مشروع أول تطبيق على الهواتف المحمولة قادر على تشخيص عسر القراءة"، مؤكدا انه اختار هذا المشروع لانه عرف ان عثر القراءة هو أشهر صعوبة تعلم في العالم.

جدير بالذكر أنه مسابقة "ISEF" للعلوم والهندسة تُعد من أقوى المسابقات الدولية في مجال العلوم والهندسة للباحثين من طلاب المرحلة الثانوية، وتعتمد على امتلاك مهارات البحث العلمي للوصول لمشروع جديد يسهم في حل مشكلة في إحدى المجالات العلمية من خلال اتباع منهجية البحث العلمي، ويتم تأهيل الفائزين فيها للاشتراك في المسابقة الدولية التي يشارك فيها أكثر من ٧٦ دولة حول العالم.

كان محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد كرم الطالب محمد صقر في احتفالية نظمتها الوزارة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، ضمن الطلاب الفائزين على المستوى الوطنى والعالمي في مسابقة "ISEF" للعلوم والهندسة 2024.

وأعرب الوزير عن فخره العميق بهذه الكوكبة الواعدة من شباب مصر الذين يمثلون المستقبل المشرق لهذا الوطن، ولا يعكس نجاحهم هذا تفانيهم وإبداعهم فقط، بل يعكس أيضا الالتزام الثابت من جانب قيادة مصر نحو تعزيز التميز في التعليم.

وثمن الوزير جهود الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، قيادة وفريقًا، لمساهماتها القيمة في قطاع التعليم قبل الجامعي، ودعمها المستمر لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM)، فضلاً عن أن جهودها في تنمية مهارات الطلاب استعدادًا للمسابقة الدولية للعلوم والهندسة (ISEF)، أمرًا أساسيا في تحقيق هذا النجاح.

وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم ISEF

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