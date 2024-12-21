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محافظات

محافظ المنيا يستقبل وزراء التخطيط والزراعة والرى فى زيارة ميدانية لمشروعات المحافظة

محافظ المنيا ووزراء التخطيط والزراعة والرى
محافظ المنيا ووزراء التخطيط والزراعة والرى
ايمن رياض
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استقبل اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا ، وزراء التخطيط والزراعة والرى، في زيارة ميدانية لتفقد عدد من المشروعات التنموية بمركزي العدوة وسمالوط، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة بالمناطق الريفية.

بدأت الجولة بزيارة  مركز العدوة ومنطقة غرب الفشن، التي تعد إحدى مناطق الاستصلاح الجديدة، حيث تم استعراض مكونات مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة (SAIL)، الممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، وذلك بهدف تحقيق تنمية ريفية شاملة من خلال تحسين البنية التحتية الزراعية وتوفير فرص عمل للشباب والمرأة.

أكد اللواء كدواني أن هذه المشروعات تأتي في إطار رؤية الدولة لتحقيق تنمية متوازنة وشاملة ، مشيرًا إلى أن منطقة غرب الفشن أصبحت نموذجًا للتنمية الزراعية المتكاملة. من جانبه، أشاد الوزراء بجهود التعاون المشترك بين الوزارات لتنفيذ مشروعات تدعم المزارعين وتوفر فرص عمل للأسر الريفية.

تضمنت الزيارة تفقد مشغل الخياطة التابع لوحدة تنمية المجتمع بقرية الجهاد، وتوزيع منح للجمعيات التعاونية الزراعية، شملت معدات زراعية حديثة، بالإضافة إلى تسليم منح للمرأة الريفية لدعم مشاريع صغيرة تشمل توزيع حيوانات إنتاجية وآلات خياطة وبطاريات أرانب،  كما تم زيارة مدرسة الجهاد للتعليم الأساسي، التي تم إنشاؤها ضمن المشروع لتوفير خدمات تعليمية متكاملة.

وزير الري وزير الزراعة محافظ المنيا وزيرة التخطيط مشروعات تنموية المناطق الريفية غرب المنبا

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