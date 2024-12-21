قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاؤل بقرب التوصل لصفقة في غزة.. جهود دولية ومصرية تقود نحو التهدئة
الاحتلال يعترف بفشله في اعتراض صواريخ اليمن: لسنا محصنين تمامًا
باحثة: القبة الحديدية الإسرائيلية لا تستطيع التصدي لصواريخ الحوثيين
وزيرة الداخلية الألمانية: المشتبه به في هجوم عيد الميلاد «معادٍ للإسلام»
كان ساجدا.. وفاة مدرس أثناء صلاة الظهر في أسيوط
ارتفاع حصيلة ضحايا غزة .. 45227 شهيدا بغارات الاحتلال
شولتز : "قلق للغاية" بشأن إصابة 40 شخصا بجروح خطيرة في هجوم ماجديبورج
الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية
صحيفة بيلد: الفحوصات الطبية تثبت تعاطي منفذ حادث الدهس بألمانيا للمخدرات
صقيع وكتل هوائية أوروبية.. الأرصاد تحذر من طقس أول أيام الشتاء
تعامد الشمس بمعبد الكرنك.. ⁠توافد آلاف الزائرين لرصد الظاهرة الفريدة
طالب بمدرسة المتفوقين بالعبور يفوز بالمركز الثاني بمسابقة "ISEF".. شاهد ماذا قال؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

مقالات

إلهام أبو الفتح تكتب: سلامتك د. مصطفى

إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
×

الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء أصيب بإغماء أثناء المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب اجتماعه الأسبوعي والحقيقة أنني والكثيرون فزعنا لهذا الإغماء فنحن نعرف جميعا المجهود  الهائل الذي يبذله د. مصطفي  في عمله منذ تولي وزيرا للإسكان حتي الآن كرئيس للوزراء 


فهو دائما في حالة نشاط .. لقاءات ومؤتمرات، رحلات وتفقد مشروعات وافتتاحات .. 
عندما تابعت نشاطه الفترة الماضية راعني المجهود الخرافي الذي بذله خلال أسبوع واحد فقد قام بجولات ميدانية لعدد من المشروعات التنموية والخدمية وعقد عدد من الاجتماعات واللقاءات لمتابعة الملفات الاستراتيجية، من بينها ملف السياحة والآثار، ومتابعة موقف تطوير قطاع القطن والغزل والنسيج، شارك، في منتدى الدوحة 2024، وعقد العديد من اللقاءات الثنائية، إلتقي أمير قطر، ووفد رجال أعمال غرفة التجارة والصناعة القطرية ورئيس الوزراء القطري  ووفد رابطة رجال الأعمال القطريين وعقد جلسة نقاشية بعنوان "آفاق التعاون في عالم مُنقسم".. وتابع إجراءات طرح تخطيط وتطوير منطقة "منف" الأثرية على مكتب استشاري عالمي، وهي المنطقة الممتدة من محيط الأهرامات والمتحف المصري الكبير حتى مطار سفنكس شمالًا، وقام بجولة بمدينة الجلود بالروبيكي .. وافتتح "الطرح الأول للمصانع الجاهزة للمنتجات الجلدية بالمدينة، وتفقد المرحلة الثالثة التي يشملها الطرح الجديد، وقام بتسليم عقود عدد من المصانع للمستثمرين.. وجولة تفقدية لمشروعات صناعية وتنموية وخدمية ببورسعيد، وزيارات لمواقع العمل والإنتاج؛ في القطاع الصناعي، وعقد اجتماع لمتابعة موقف تطوير قطاع القطن والغزل والنسيج.


وافتتح  الدورة السادسة لمعرض "تراثنا 2024" لمنتجات الحرف اليدوية والتراثية 
وعقد اجتماعًا لمتابعة إجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم
كل هذا الجهد وهو مريض كما جاء في البيان الصحفي لمجلس الوزراء انه كان يعاني من نزلة برد شديدة منذ ثلاث ايام ورغم ذلك لم يحاول ان يأخذ قسطا من الراحة .. مجهود بدون راحة وعمل دائم ودؤوب لا يمكن أن يتحمله إلا محب ومخلص لوطنه.


دكتور مصطفي مدبولي  "خلي بالك" من صحتك  فالمسؤولية كبيرة وتتعاظم وربنا يوفق جنود مصر الشرفاء المخلصين الذين يبذلون كل الجهد ويعطون بلا حدود 
سلامتك د. مصطفي

رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي مصطفي مدبولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جدول امتحانات الترم الأول 2025 الصف الاول الثانوي

جدول امتحانات الترم الأول 2025 الصف الأول الثانوي | تفاصيل وصور

عمر كمال

إكرامي يكشف مفأجاة نارية بشأن إصابة عمر كمال

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن اليوم السبت 21 ديسمبر.. وهذا ثمن البانيه والبيض

معاش

بشرى سارة.. احسب الزيادة المقررة لمعاشك بداية من يناير

حالة الطقس

أول أيام الشتاء.. مفاجأة في حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

أرشيفية

برد ولا كورونا؟|أعراض المتحور XEC الجديد.. 5 علامات مميزة

مرتبات شهر يناير وفبراير ومارس

قرارات عاجلة بشأن مرتبات يناير وفبراير ومارس|هدايا من الحكومة لهؤلاء في 2025

معاشات

3 حالات تتسبب في قطع المعاش عن المستحقين.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الحاج ناصر

تربية التماسيح بغرب سهيل النوبية بأسوان تقليد يجذب السياح على مر العصور

تأجيل أولى جلسات محاكمة سيدة بورسعيد المتهمة بتخدير طفلها لقتله وبيع أعضاءه

تأجيل أولى جلسات محاكمة سيدة بورسعيد المتهمة بتخدير طفلها لبيع أعضائه

جانب من اللقاء

فى حوار مفتوح..رؤساء النقابات يشكرون محافظ أسوان للجهود الملموسة بقطاعات العمل

بالصور

محافظ الشرقية يفتتح سوق اليوم الواحد بمنطقة الصيادين بالزقازيق

اليوم الواحد
اليوم الواحد
اليوم الواحد

خلال تكريمها بجائرة الأفضل .. نرمين الفقي تخطف الأنظار بفستان أسود جرئ

نرمين الفقي
نرمين الفقي
نرمين الفقي

شبكات العناكب والاحتفال بالأموات .. أغرب عادات الاحتفال بالكريسماس

احتفالات الكريسماس
احتفالات الكريسماس
احتفالات الكريسماس

بالدجاج أو اللحم.. طريقة عمل البيكاتا بالمشروم

طريقة عمل البيكاتا بالمشروم
طريقة عمل البيكاتا بالمشروم
طريقة عمل البيكاتا بالمشروم

فيديو

مشاجرة فتاه اوكرانية

كانت سكرانة وخبطت عربية.. الحكم على فتاة اوكرانية تعدت على سيدة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

هدفي جمع التبرعات ومفيش شوال ولا 8 مليون.. اعترافات سائق مطروح مدعي الأمانة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحذير عاجل من الأرصاد .. منخفض جوي يهدد المحافظات بأمطار وسيول

ام سجدة

عملت فيلر في مركز مشهور.. أم سجدة وشها باظ وشفايفها ورمت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نظرية العصر الإسرائيلي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: سلامتك د. مصطفى

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ المناهج بجامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احترام حقوق الإنسان تسهم في بناء الكيان

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: مفيش هرم للإيجار

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: التوحد

المزيد