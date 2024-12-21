إلهام أبو الفتح تكتب: سلامتك د. مصطفى

الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء أصيب بإغماء أثناء المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب اجتماعه الأسبوعي والحقيقة أنني والكثيرون فزعنا لهذا الإغماء فنحن نعرف جميعا المجهود الهائل الذي يبذله د. مصطفي في عمله منذ تولي وزيرا للإسكان حتي الآن كرئيس للوزراء



فهو دائما في حالة نشاط .. لقاءات ومؤتمرات، رحلات وتفقد مشروعات وافتتاحات ..

عندما تابعت نشاطه الفترة الماضية راعني المجهود الخرافي الذي بذله خلال أسبوع واحد فقد قام بجولات ميدانية لعدد من المشروعات التنموية والخدمية وعقد عدد من الاجتماعات واللقاءات لمتابعة الملفات الاستراتيجية، من بينها ملف السياحة والآثار، ومتابعة موقف تطوير قطاع القطن والغزل والنسيج، شارك، في منتدى الدوحة 2024، وعقد العديد من اللقاءات الثنائية، إلتقي أمير قطر، ووفد رجال أعمال غرفة التجارة والصناعة القطرية ورئيس الوزراء القطري ووفد رابطة رجال الأعمال القطريين وعقد جلسة نقاشية بعنوان "آفاق التعاون في عالم مُنقسم".. وتابع إجراءات طرح تخطيط وتطوير منطقة "منف" الأثرية على مكتب استشاري عالمي، وهي المنطقة الممتدة من محيط الأهرامات والمتحف المصري الكبير حتى مطار سفنكس شمالًا، وقام بجولة بمدينة الجلود بالروبيكي .. وافتتح "الطرح الأول للمصانع الجاهزة للمنتجات الجلدية بالمدينة، وتفقد المرحلة الثالثة التي يشملها الطرح الجديد، وقام بتسليم عقود عدد من المصانع للمستثمرين.. وجولة تفقدية لمشروعات صناعية وتنموية وخدمية ببورسعيد، وزيارات لمواقع العمل والإنتاج؛ في القطاع الصناعي، وعقد اجتماع لمتابعة موقف تطوير قطاع القطن والغزل والنسيج.



وافتتح الدورة السادسة لمعرض "تراثنا 2024" لمنتجات الحرف اليدوية والتراثية

وعقد اجتماعًا لمتابعة إجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم

كل هذا الجهد وهو مريض كما جاء في البيان الصحفي لمجلس الوزراء انه كان يعاني من نزلة برد شديدة منذ ثلاث ايام ورغم ذلك لم يحاول ان يأخذ قسطا من الراحة .. مجهود بدون راحة وعمل دائم ودؤوب لا يمكن أن يتحمله إلا محب ومخلص لوطنه.



دكتور مصطفي مدبولي "خلي بالك" من صحتك فالمسؤولية كبيرة وتتعاظم وربنا يوفق جنود مصر الشرفاء المخلصين الذين يبذلون كل الجهد ويعطون بلا حدود

سلامتك د. مصطفي