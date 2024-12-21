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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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محافظات

بدء التجهيز لإقامة "سوق اليوم الواحد" بأرض الملاعب بأسيوط

اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط
اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط
إيهاب عمر
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أعلن اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط عن بدء التجهيزات لإقامة "سوق اليوم الواحد" بأرض الملاعب المواجه لديوان عام المحافظة بحي شرق مدينة أسيوط يوم السبت القادم 28 ديسمبر 2024، بالتنسيق والتعاون بين المحافظة والغرفة التجارية المصرية ومديرية التموين والتجارة الداخلية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة وجمعية المستثمرين وذلك في إطار الجهود المبذولة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة ضمن خطة الدولة الشاملة التي تهدف إلى ضمان استقرار السوق المحلي وتلبية احتياجات المواطنين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوفير وتقديم المنتجات الأساسية بأسعار تنافسية لتخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية.

وأوضح محافظ أسيوط أن فكرة "سوق اليوم الواحد" تقوم على زيادة المعروض السلعي، وتخفيض السعر، والحد من الحلقات الوسيطة بين المنتح والمستهلك لتقليل التكلفة كما يوفر للمنتجين الفرصة لبيع منتجاتهم مباشرة للمواطنين دون تدخل وسطاء، مما يعزز قدرة المواطنين على الحصول على السلع بأسعار مناسبة والتي تعتبر خطوة جديدة ضمن المبادرات التي تهدف إلى ضبط الأسعار وتوفير السلع مباشرة للمستهلكين.

ودعا المحافظ جميع التجار والحرفيين وأصحاب المشروعات إلى اغتنام هذه الفرصة المميزة والمشاركة في سوق اليوم الواحد مجانًا، دون تحمل أي رسوم في بادرة تهدف لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر مؤكدًا أن المحافظة ستوفر جميع التسهيلات اللازمة لضمان نجاح السوق وتلبية احتياجات المواطنين، بما في ذلك توفير أماكن مخصصة للعرض والتنظيم الجيد. 

وأشار أبوالنصر إلى أن "سوق اليوم الواحد" ليس مجرد فرصة لشراء السلع بأسعار منخفضة، بل يعكس أيضًا أهمية التعاون بين جميع قطاعات المجتمع، بما في ذلك الحكومة، والمواطنين، وأصحاب الأعمال منوها إلى أن السوق سيضم تشكيلة متنوعة من السلع الغذائية الأساسية، مثل اللحوم والدواجن والأسماك والخضروات والفواكه، بالإضافة إلى المنتجات الأخرى مثل المنتجات الحرفية واليدوية والملابس والمنسوجات وغيرها الكثير بتخفيضات تصل إلى ٣٠٪، مضيفًا أن هذه المبادرة ستسهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء عن الأسر الأسيوطية، من خلال تقديم منتجات ذات جودة عالية بأسعار أقل من الأسواق التقليدية.

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