المغربي عثمان معما أفضل لاعب في واتفورد عن شهر ديسمبر

حصل الموهبة المغربية الواعدة عثمان معما، لاعب فريق واتفورد، الناشط في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب"، على أفضل لاعب في الفريق خلال شهر ديسمبر.

ويواصل معما تقديم مستويات رائعة في كرة القدم منذ تتويجه بكأس العالم مع منتخب بلاده تحت 17 عامًا، وحصوله على أفضل لاعب شاب داخل قارة أفريقيا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

ولم يمر هذا التألق مرور الكرام على كبار أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ تشير تقارير صحفية إلى أن أندية عريقة مثل ليفربول، تشيلسي، ومانشستر يونايتد تتابع باهتمام بالغ تطور اللاعب وتدرس إمكانية ضمه إلى صفوفها في المستقبل القريب.