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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

مرأة ومنوعات

لصوص يسرقون بابا نويل تحت تهديد السلاح أثناء توزيع الهدايا

لصوص يسرقون بابا نويل تحت تهديد السلاح أثناء توزيع الهدايا
لصوص يسرقون بابا نويل تحت تهديد السلاح أثناء توزيع الهدايا
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كل عام، يترقب الأطفال في جميع أنحاء العالم وصول شخصية سانتا كلوز أو "بابا نويل" حاملًا الهدايا ليُسعدهم في موسم الأعياد. ومن باب التقليد، يتطوع بعض الأشخاص بارتداء زي بابا نويل لتوزيع الهدايا على الأطفال، مستمتعين بإضفاء أجواء من البهجة والسعادة. 

وفي حادثة مفاجئة، تعرض مجموعة من هؤلاء المتطوعين للسرقة على يد لصوص مسلحين أثناء تحضيرهم لتوزيع الهدايا في البرازيل، حسب ما أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وفي تفاصيل الحادثة التي وقعت في 15 ديسمبر الجاري، قام مجموعة من الأشخاص الذين كانوا يرتدون زي بابا نويل بموقف مهيب في مدينة غواروجا، إحدى المدن الساحلية في ولاية ساو باولو بالبرازيل.

 كانوا يستعدون لتوزيع الهدايا عندما فوجئوا بمجموعة من اللصوص المسلحين يستقلون دراجة نارية يهاجمونهم.

وأظهرت كاميرات المراقبة التي تم التقاطها أثناء الحادث اللصوص وهم يقتربون من المتطوعين الذين كانوا يقفون على شاحنة صغيرة. وبمجرد أن اقتربوا منهم، قفز أحد المهاجمين من الدراجة النارية ووجه سلاحه إلى أحد الأشخاص الذين كانوا يرتدون زي بابا نويل. كما كانت هناك امرأة ترتدي زي "السيدة نويل" على سطح الشاحنة، بينما كان المسلح يهدد السائق.

لصوص يسرقون بابا نويل تحت تهديد السلاح أثناء توزيع الهدايا

من خلال الفيديو الذي تم تداوله، يمكن سماع أحد المتطوعين وهو يحاول تهدئة المهاجم قائلًا: "اهدأ يا رجل، انتظر". ورغم محاولات التهدئة، استمر اللصوص في سرقة المتعلقات الشخصية للمتطوعين، وأظهرت اللقطات حقيبة كانت معلقة على مقود الدراجة النارية.

وفور وقوع الحادث، أصدرت إدارة السلامة العامة في ولاية ساو باولو بيانًا أكدت فيه أنها تعمل على فحص لقطات كاميرات المراقبة الأمنية من أجل تحديد هوية المشتبه بهم. كما أضاف البيان أن السلطات الأمنية مستعدة لمساعدة الضحايا في تقديم تقرير الحادث وبدء التحقيقات اللازمة.

لصوص يسرقون بابا نويل تحت تهديد السلاح أثناء توزيع الهدايا

وفي سياق متصل، كشفت تقارير إحصائية من إدارة مكافحة الجريمة في ولاية ساو باولو عن تسجيل نحو 162,409 جريمة سرقة في الفترة ما بين يناير وأكتوبر 2024، مع الإشارة إلى أن بيانات شهر نوفمبر لم تُعتمد بعد. وكانت إحصائيات عام 2023 قد أظهرت وقوع 190,990 حادثة سرقة في نفس الفترة.

هذا الحادث يسلط الضوء على تحديات الأمان في بعض المناطق البرازيلية، حتى في الأوقات التي يتوقع فيها الجميع لحظات من الفرح والسلام.

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