بمشاركة مرموش.. فرانكفورت يسقط بثلاثية أمام ماينز بالدوري الألماني

حقق نادي ماينز الفوز على فريق آينتراخت فرانكفورت، المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري عمر مرموش بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "دوتش بانك بارك"، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الدوري الألماني للموسم الحالي 2024-2025.

نتيجة آينتراخت ضد ماينتس

وسجل أهداف ماينز كل من كاوا سانتوس بالخطأ في مرماه، وبول نيبل هدفين فى الدقائق 15 و27 و57، بينما سجل هدف فرانكفورت راسموس كريستنسن في الدقيقة 74.

واكمل ماينز المباراة بعشرة لاعبين فقط بعد طرد لاعبه ناديم أميري فى الدقيقة 21 من اللقاء.

وبتلك النتيجة رفع ماينز رصيده للنقطة 25 ليحتل المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الألماني، وتوقف رصيد فرانكفورت عند النقطة 27 بالمركز الثالث.

وعاني فرانكفورت تذبذب في نتائج المباريات الأخيرة التي خاضها قبل مواجهة اليوم، إذ تعرض للهزيمة أمام مضيفه ليون الفرنسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بالجولة السادسة من مرحلة المجموعات في الدوري الأوروبي، وقبلها تعادل مع أجسبورج 2-2 في الدوري الألماني، وخسر بنتيجة ثقيلة أمام لايبزيج بثلاثية نظيفة وودع كأس ألمانيا.