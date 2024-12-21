قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المخدرات.. سمير فرج يدق ناقوس الخطر ويكشف أسلوب خطير لحروب الجيل الرابع
صفع سوزي الأردنية.. تفاصيل الاعتداء على صاحبة تريند الشارع اللي وراه
سمير فرج: اعتراف أمريكي بأن مصر تحقق الأمن القومي بالمنطقة
زيادة المعاشات رسميا إلى 11600 جنيه لهذه الفئات وموعد الصرف
بمشاركة مرموش.. فرانكفورت يسقط بثلاثية أمام ماينز بالدوري الألماني
ماذا قال الرئيس السيسي لـ طلبة أكاديمية الشرطة ؟
بعد سقوط بشار.. أسماء الأسد تطلب الطلاق في روسيا والسماح لها بالعودة إلى لندن
موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني
أول أيام الشتاء ..مناشدة عاجلة من الصحة للمواطنين | تفاصيل
وظائف البنك الأهلي المصري 2025 .. رابط التقديم والشروط والأوراق المطلوبة
الإعلان عن كشف أثري قريبا.. زاهى حواس يزف بشرى سارة للمصريين بداية 2025
الرئيس السيسي يتابع اختبارات كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

بمشاركة مرموش.. فرانكفورت يسقط بثلاثية أمام ماينز بالدوري الألماني

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد
×

حقق نادي ماينز الفوز على فريق آينتراخت فرانكفورت، المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري عمر مرموش بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "دوتش بانك بارك"، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الدوري الألماني للموسم الحالي 2024-2025.

نتيجة آينتراخت ضد ماينتس

وسجل أهداف ماينز كل من  كاوا سانتوس بالخطأ في مرماه، وبول نيبل هدفين فى الدقائق 15 و27 و57، بينما سجل هدف فرانكفورت راسموس كريستنسن في الدقيقة 74.

واكمل ماينز المباراة بعشرة لاعبين فقط بعد طرد لاعبه ناديم أميري فى الدقيقة 21 من اللقاء.

وبتلك النتيجة رفع ماينز رصيده للنقطة 25 ليحتل المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الألماني، وتوقف رصيد فرانكفورت عند النقطة 27 بالمركز الثالث.

وعاني فرانكفورت تذبذب في نتائج المباريات الأخيرة التي خاضها قبل مواجهة اليوم، إذ تعرض للهزيمة أمام مضيفه ليون الفرنسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بالجولة السادسة من مرحلة المجموعات في الدوري الأوروبي، وقبلها تعادل مع أجسبورج 2-2 في الدوري الألماني، وخسر بنتيجة ثقيلة أمام لايبزيج بثلاثية نظيفة وودع كأس ألمانيا.

ماينز مرموش عمر مرموش فرانكفورت آينتراخت فرانكفورت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن اليوم السبت 21 ديسمبر.. وهذا ثمن البانيه والبيض

معاش

بشرى سارة.. احسب الزيادة المقررة لمعاشك بداية من يناير

أرشيفية

برد ولا كورونا؟|أعراض المتحور XEC الجديد.. 5 علامات مميزة

مرتبات شهر يناير وفبراير ومارس

قرارات عاجلة بشأن مرتبات يناير وفبراير ومارس|هدايا من الحكومة لهؤلاء في 2025

معاش

بداية من يناير.. شروط حصول الموظفين على المعاش المبكر

امام عاشور

الزمالك لو كلمه هيرجع .. تصريحات مثيرة بشأن إمام عاشور

الأهلي

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد والقنوات الناقلة

الزمالك

بسبب جروس| أزمة داخل نادي الزمالك.. ماذا يحدث؟

ترشيحاتنا

المكرمون

محافظ كفر الشيخ يكرم الفائزين بمسابقات الأسبوع العربي للبرمجة |صور

رئيس جامعة كفر الشيخ

رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد فعاليات مبادرات «أجيال مصر الرقمية» | صور

محافظ الوادي الجديد

محافظ الوادي الجديد: اعتماد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لتخصصات التعليم المزدوج

بالصور

احذر تناولها بدون استشارة الطبيب .. مكملات غذائية تزيد من نسبة الإصابة بالسرطان

مخاطر تناول مكملات غذائية لفترات طويلة
مخاطر تناول مكملات غذائية لفترات طويلة
مخاطر تناول مكملات غذائية لفترات طويلة

محافظ الشرقية يفتتح سوق اليوم الواحد بمنطقة الصيادين بالزقازيق

اليوم الواحد
اليوم الواحد
اليوم الواحد

خلال تكريمها بجائزة الأفضل .. نرمين الفقي تخطف الأنظار بفستان أسود جرئ

نرمين الفقي
نرمين الفقي
نرمين الفقي

شبكات العناكب والاحتفال بالأموات .. أغرب عادات الاحتفال بالكريسماس

احتفالات الكريسماس
احتفالات الكريسماس
احتفالات الكريسماس

فيديو

ايمان عبد اللطيف

السعودية حذرت منه .. تفاصيل جديدة عن منفذ حـادث الـدهس في ألمانيا

ايمان عبد اللطيف

تصل لـ ٦.. تحذير من انخفاض كبير بدرجات الحرارة

ايمان عبد اللطيف

تقلبات في أسواق الذهب وتفاصيل سعر الدولار الآن

مشاجرة فتاه اوكرانية

كانت سكرانة وخبطت عربية.. الحكم على فتاة اوكرانية تعدت على سيدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نظرية العصر الإسرائيلي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: سلامتك د. مصطفى

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ المناهج بجامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احترام حقوق الإنسان تسهم في بناء الكيان

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: مفيش هرم للإيجار

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: التوحد

المزيد