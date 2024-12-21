الرئيس السيسي: مصر تهدف إلى التنافس مع الأسواق الأوروبية بمجال الطاقة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر تسعى لأن تكون قريبة من الأسواق الأوروبية في ملف البيئة، مشيرًا إلى أهمية مشاريع الهيدروجين الأخضر، وطاقة الرياح، والطاقة الشمسية.

وأوضح السيسي، في تصريحاته من أكاديمية الشرطة، أن مصر تمتلك أراضٍ يمكن استغلالها في إقامة مزارع للطاقة الشمسية والرياح.

وأضاف الرئيس السيسي أنه يمكن نقل الكهرباء المنتجة من هذه المشاريع عبر كابلات بحرية إلى دول مثل اليونان أو إيطاليا، مؤكدًا أن هذه المشاريع ستأخذ وقتًا في التنفيذ، حيث يُتوقع أن يتم تنفيذها في إطار خطط 2030 أو 2040.

وفي نفس السياق، لفت السيسي إلى الجهود التي تبذلها مصر في تطوير الموانئ، مشيرًا إلى أنه يجري العمل حاليًا على تطوير ميناء يعتبر من أكبر الموانئ في البحر الأحمر والبحر المتوسط، ومن المتوقع افتتاحه قريبًا.