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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

قومي المرأة ينظم 27 جلسة حوارية في قرى كفر الشيخ | صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
محمود زيدان
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نفذ فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، اليوم، حملة توعية مكثفة استهدفت 1350 مواطناً من مختلف القرى بمراكز كفر الشيخ، الحامول، سيدي سالم، ودسوق.

يأتي هذا في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، برعاية اللواء دكتور علاء عبد المعطي، والمستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، وبإشراف الدكتورة أماني شاكر مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ.

وتم تنظيم 27 جلسة حوارية في مختلف القرى، تناولت قضايا هامة تتعلق بالأسرة المصرية، أبرزها القضية السكانية، الصحة الإنجابية، أهمية التباعد بين الأبناء، والتربية السليمة للأطفال.

وأكدت أماني شاكر، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، أن هذه الجلسات تأتي في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي يهدف إلى تمكين المرأة اقتصادياً، والتدخل ثقافياً وتوعوياً وتعليمياً.

وأضافت أن برنامج "جلسات الدوار" يهدف إلى الوصول إلى 10 ملايين مواطن مصري لتوعيتهم بقضايا الأسرة، مشيرة إلى أهمية هذه الجلسات في تغيير السلوكيات وتوعية المجتمع بأهمية الأسرة كقاعدة لبناء المجتمع.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ المجلس القومي للمرأة

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