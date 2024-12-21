كان يستعد للزواج.. مصرع شاب سقط فى بئر أسانسير بشبرا الخيمة

شهدت منطقة بيجام بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية مصرع شاب بعد سقوطه من بئر أسانسير، تم اخطار اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وتم نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



تلقي اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية إخطارا من مأمور قسم أول شبرا الخيمة بمصرع شاب سقط من بئر أسانسير.



وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف إلى مكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين سقوط شاب في بئر اسانسير مما اسفر عن وفاته.



وكشفت التحريات عن أن الشاب كان يقوم بنقل عزاله داخل شقة سكنية بالعقار الذي شهد الواقعة منذ أسبوع لاستعداده للزواج.



وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.