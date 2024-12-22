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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

خالد طلعت: مانشيستر سيتي في آخر 12 مباراة.. فوز وحيد وتعادلان و9 هزائم

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
باسنتي ناجي
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شارك الناقد الرياضي خالد طلعت منشوراً بشأن مانشيستر سيتي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب خالد طلعت:'صدق أو لا تصدق.. مانشيستر سيتي في آخر 12 مباراة :

فوز وحيد ، وتعادلان ، و9 هزائم !!

بحسابات النقاط يكون قد حصد 5 نقاط فقط من إجمالي 36 نقطة بنسبة 14 % من إجمالي النقاط ، وفقد 31 نقطة بنسبة 86 % !!

سجل 14 هدفًا ودخل مرماه 27 هدفًا !!

خرج كلين شيت مباراة وحيدة فقط !!

في 11 مباراة من الـ12 دخل مرماه هدفين على الأقل !!!

تراجع من المركز الأول الى المركز السادس في الدوري الانجليزي !!

تراجع الى المركز رقم 22 في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا !!".

وكانت قد دعمت ماريا جوارديولا قطاع غزة ضد العدوان الإسرائيلي الغاشم، إضافة إلى نشرها صورة ثانية الليلة تندد بقتل الاطفال الأبرياء داخل القطاع.

ونشرت ابنة المدرب الأشهر في العالم، بيب غوارديولا، مدرب نادي مانشستر سيتي، صورة على موقع انستجرام الليلة تتعاطف فيها مع اطفال غزة ناشرة العلم الفلسطيني مما جذب أنظار مئات الآلاف من المتابعين.

وجاء في لافتة أخرى نشرتها ماريا أثناء مباراة نادي مانشستر سيتي ضد نادي برايتون في منافسات الدوري الانجليزي ، مكتوب بها.

“قتل الاطفال ليس دفاعا عن النفس” وتظهر تلك اللافته محمولة من طفلة فلسطينية تنتظر قصف منزلها.

خالد طلعت دوري أبطال أوروبا الدوري الانجليزي مانشيستر سيتي

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