للكشف والعلاج بالمجان.. الصحة تطلق 3 قوافل طبية

في إطار تضافر جهود مؤسسات الدولة المصرية لتقديم الخدمات للمواطنين من خلال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، أعلنت وزارة الصحة والسكان ، إطلاق 3 قوافل طبية للكشف وعلاج المواطنين بالمجان، بعدد من محافظات الجمهورية.

وقالت وزارة الصحة والسكان إن القوافل الطبية التي سيتم إطلاقها ضمن مبادرة “حياة كريمة” ستكون يومي 22 و23 ديسمبر 2024 للكشف والعلاج مجانا.

التخصصات الطبية ضمن القوافل العلاجية

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن القوافل التي سيتم إطلاقها تستهدف وصول الخدمات الطبية لجميع مناطق الجمهورية، والتي تضم عددا من التخصصات الطبية وهي:

نساء وولادة

خدمات تنظيم الأسرة

الأطفال

الباطنة

الأنف والأذن

العظام

الجراحة

الرمد

الأسنان

القلب

الجلدية

خدمات الأشعة والتحاليل

وأعلنت وزارة الصحة والسكان عن المناطق والمحافظات التي سيتم استهدافها بالقوافل الطبية ضمن مبادرة “حياة كريمة” وهي:

اللواء صبيح مركز الفرافرة محافظة الوادي الجديد.

أبو صير مركز برج العرب محافظة الإسكندرية.

الخزان غرب مساكن الكهرباء مركز أسوان محافظة أسوان.