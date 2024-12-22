قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
معلومات الوزراء داخل مجمع الإسماعيلية الطبي لرصد الخدمات المقدمة للمواطنين
إجازة نصف العام الدراسي 2025 جميع الصفوف.. تفاصيل عاجلة الآن
خامنئي: أمريكا وإسرائيل تتوهمان تحقيق انتصار في سوريا
حقيقة اقتراب الزمالك من التعاقد مع التونسي على يوسف جناح هاكن السويدي
شوبير يوضح حقيقة تعيين وليد سليمان مديرا للكرة في الأهلي
مصرع 4 في حادثة اصطدام هليكوبتر بمستشفى موغلا في تركيا
قبل لقاء الليلة.. تاريخ مواجهات الأهلي وشباب بلوزداد
إندونيسيا تحيي الذكرى العشرين لكارثة تسونامي المأساوية.. فيديو
أدلة جنائية وتحريات.. قرارات عاجلة من النيابة في حريق مطعم شهير بفيصل.. صور
زيادة المعاشات 2025.. موعد الصرف والفئات المستفيدة
كوريا الجنوبية تنجح في إطلاق «قمر تجسس صناعي» ثالث من مركز فضائي أمريكي
معاداة السامية.. أحدث اتهام للرئيس الروسي| تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار البلد

للكشف والعلاج بالمجان.. الصحة تطلق 3 قوافل طبية

قوافل طبية
قوافل طبية
عبدالصمد ماهر
×

في إطار تضافر جهود مؤسسات الدولة المصرية لتقديم الخدمات للمواطنين من خلال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، أعلنت وزارة الصحة والسكان ، إطلاق 3 قوافل طبية للكشف وعلاج المواطنين بالمجان، بعدد من محافظات الجمهورية. 

وقالت وزارة الصحة والسكان إن القوافل الطبية التي سيتم إطلاقها ضمن مبادرة “حياة كريمة” ستكون يومي 22 و23 ديسمبر 2024  للكشف والعلاج مجانا. 

التخصصات الطبية ضمن  القوافل العلاجية 

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن القوافل التي سيتم إطلاقها تستهدف وصول الخدمات الطبية لجميع مناطق الجمهورية، والتي تضم عددا من التخصصات الطبية وهي: 

  • نساء وولادة 
  •  خدمات تنظيم الأسرة 
  • الأطفال
  • الباطنة 
  •  الأنف والأذن
  • العظام
  •  الجراحة 
  •  الرمد
  •  الأسنان
  •  القلب 
  •  الجلدية
  • خدمات الأشعة والتحاليل

 وأعلنت وزارة الصحة والسكان عن المناطق والمحافظات التي سيتم استهدافها بالقوافل الطبية ضمن مبادرة “حياة كريمة” وهي:

  • اللواء صبيح مركز الفرافرة محافظة الوادي الجديد.
  • أبو صير مركز برج العرب محافظة الإسكندرية. 
  • الخزان غرب مساكن الكهرباء مركز أسوان محافظة أسوان. 
قوافل طبية 
الصحة وزارة الصحة وزارة الصحة والسكان قوافل طبية علاج المواطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الحريق

خسائر بالملايين.. كواليس ساعات من مكافحة نيران حولت مطعم وشقق أعلاه لرماد.. صور

قناة مفتوحة لنقل مباراة الأهلى وشباب بلوزداد

اتفرج من البيت ببلاش.. قناة مفتوحة لنقل مباراة الأهلى وشباب بلوزداد

اموال

خلال ساعات.. بشرى سارة من المالية للعاملين في الدولة

أمام عاشور

«الغندور» يكشف حقيقة طلب حسام غالي رحيل إمام عاشور من الأهلي

حريق

حريق هائل يلتهم مطعمًا شهيرًا بشارع فيصل .. شاهد

الاهلي

غيابات مؤثرة تضرب الأهلي قبل مواجهة شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الأحد 22-12-2024.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

سعر الدولار في البنوك اليوم

رسميًا الآن.. سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 22-12-2024

ترشيحاتنا

بشير الديك

تفاصيل معاناة بشير الديك من الإهمال داخل العناية المركزة

راشد الماجد

نصي الأجمل.. طرح أحدث أغاني راشد الماجد

تكريم أسما إبراهيم

أسما إبراهيم تفوز بـ جائزة آمال العمدة لأفضل برنامج

بالصور

الصدفية.. سبب ظهورها وكيفية التعامل معها

الصدفية
الصدفية
الصدفية

«لو ببلاش متشتريهاش».. أخصائي تغذية يكشف عن أخطر المكونات في أطعمتنا اليومية

أخصائي تغذية يكشف عن المكون السام في أطعمتنا اليومية
أخصائي تغذية يكشف عن المكون السام في أطعمتنا اليومية
أخصائي تغذية يكشف عن المكون السام في أطعمتنا اليومية

بين الأناقة والجرأة.. روبي ترد على الانتقادات بإطلالة فضية جديدة|شاهد

روبي
روبي
روبي

ماجي بوغصن تتخلى عن البطانة بالأحمر الشفاف بجائزة أفضل ممثلة لبنانية 2024|شاهد

ماجي بو غصن
ماجي بو غصن
ماجي بو غصن

فيديو

ايمان عبد اللطيف

السعودية حذرت منه .. تفاصيل جديدة عن منفذ حـادث الـدهس في ألمانيا

ايمان عبد اللطيف

تصل لـ ٦.. تحذير من انخفاض كبير بدرجات الحرارة

ايمان عبد اللطيف

تقلبات في أسواق الذهب وتفاصيل سعر الدولار الآن

مشاجرة فتاه اوكرانية

كانت سكرانة وخبطت عربية.. الحكم على فتاة اوكرانية تعدت على سيدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة النازحين تزداد سوءً

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نظرية العصر الإسرائيلي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: سلامتك د. مصطفى

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ المناهج بجامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احترام حقوق الإنسان تسهم في بناء الكيان

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: مفيش هرم للإيجار

المزيد