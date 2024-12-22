أيمن بهجت قمر يكشف أسرار النجوم: رمضان ليس رقم واحد وشيرين صوت الشارع

كشف الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر، في حلقة مثيرة من برنامج “حبر سري” الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، عن آرائه الجريئة في عدد من النجوم، فضلًا عن تفاصيل خاصة من حياته الشخصية.

تحدث أيمن بهجت قمر عن رحلته لخسارة الوزن، موضحًا أن الفنان محمد هنيدي كان السبب في تغيير حياته، قال: “هنيدي قال لي انت بتموت نفسك بسبب وزنك، وجاء قبل الفطار في رمضان وأخذني للمشي، ومن هنا بدأت رحلتي لخسارة الوزن”، مؤكدًا أنه خسر 60 كيلوجرامًا على مدار سنوات طويلة بالمشي وممارسة الرياضة، ويستعين حاليًا بمدرب لياقة بدنية للحفاظ على حالته الصحية.

وفيما يتعلق بالفنان محمد رمضان، صرح قمر بأنه لم يحقق نجاحًا كبيرًا في السينما مقارنة بإنجازاته في الدراما والأغاني، وقال: “محمد رمضان ليس رقم واحد في السينما، أفلامه لم تحقق الإيرادات التي تجعله في القمة، على عكس نجاحه الكبير في الدراما التلفزيونية والأغاني”.

كما كشف قمر عن تفاصيل حذف مشاهد من مسلسل “فالنتينو” لعادل إمام، موضحًا أن ذلك تم لضمان اكتمال العمل بعد توقف طويل.

واختتم حديثه بوصف شيرين عبد الوهاب بأنها “صوت الشارع”، وأنغام بأنها “واجهة مصر المشرفة”، وآمال ماهر بـ”حنجرة مصر”.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي:

https://youtu.be/LpvkeyYBTfk