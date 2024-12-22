يحتاج جوميز .. إعلامي شهير يكشف نواقص الأهلى في كأس العالم

علق الاعلامي إسلام صادق عن احتياجات الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية.

وكتب صادق من خلال حسابه على فيس بوك:" هل الأهلي يحتاج إلى "جوميز" في مونديال الأندية ..أم صفقات جديدة حتى يحقق نتائج طيبة في المونديال؟! ".



يسعى المدرب السويسري إلى الاستفادة القصوى من قدرات اللاعبين المتاحة وتقديم أداء قوي أمام شباب بلوزداد.

أهمية المباراة:

تعتبر مباراة الأهلي وشباب بلوزداد من أهم المباريات في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، حيث يسعى الفريقان لتحقيق الفوز من أجل المنافسة على التأهل إلى الدور المقبل.

يشهد تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة شباب بلوزداد تغييرات مهمة، حيث يسعى كولر لتحقيق التوازن بين الخبرة والشباب، وتعزيز خط الوسط والدفاع.

ويبقى الهدف الأساسي للفريق هو تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.