خلاف في الأهلي على اسم مدير الكرة الجديد .. تفاصيل

كشف الإعلامى محمد الليثى أن أروقة النادي الأهلي شهدت خلال الأيام الماضية خلافاً حول مدير الكرة الجديد الذي سيتولى المهمة بشكل رسمي في غضون الأيام المقبلة حيث أبدى الكثيرين داخل النادي سواء في لجنة التخطيط أو الجهاز الفني رفضهم لفكرة تعيين وليد سليمان مديراً للكرة.

وأكد الليثى خلال تصريحات إذاعية " تعيين وليد سليمان لم يلقى قبولاً داخل قطاعات كثيرة في النادي بسبب عدم خبرته بما يفتح الباب أمام فشله في المهمة وتكرار تجربة وائل جمعة الفاشلة في هذا المنصب، خاصة وأن غرفة خلع ملابس الفريق حالياً غير مُستقرة وسيكون من الصعب السيطرة عليها من خلال وليد سليمان الذي لا يمتلك أي خبرة إدارية سوى عدة أشهر في رئاسة قطاع الناشئين بالنادي ".



وأشار محمد الليثى إلى أن"محمد رمضان المدير الرياضي للأهلي، طلب تعيين مدير كرة للفريق يساعده في مهمته وتم ترشيح أكثر من لاعب سابق منهم وليد سليمان الذي لم يتم الاتفاق عليه حتى الأن وقد يتسبب هذا الخلاف في إسناد المنصب لشخص أخر غير وليد سليمان وهو ما سيتضح خلال الأيام المقبلة ".

موعد مباراة الأهلي ضد بلوزداد

يلتقي الأهلي مع شباب بلوزداد في السادسة مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة في الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

القنوات الناقلة للمباراة

تنقل قناة بي إن سبورتس 6 مباراة الأهلي ضد بلوزداد الليلة.

ويدير مباراة الأهلي وشباب بلوزداد طاقم تحكيم تونسي مكون من، حكم ساحة: صادق السالمي، مساعد أول: وائل الحناشي، مساعد ثان: يوسف الجامي، وحكمًا رابعًا: يسري بو علي.

