نجم الأهلي السابق يوجه رسالة قوية لـ كولر

كشف علاء ميهوب، نجم النادي الأهلي الأسبق، عن موقفه بشأن تولي منصب مدير الكرة في القلعة الحمراء، خلال الفترة المقبلة، بعدما استقر الأحمر على تعيين اسم جديد بهذا المنصب.

وقال علاء ميهوب خلال تصريحاته إذاعية:"لاعبو الأهلى أضاعوا فرصة تاريخية عقب الهزيمة أمام باتشوكا".

وواصل : "هل تم تجهيز اللاعبين نفسياُ قبل مواجهة شباب بلوزداد ،لابد من تقبل هجوم الجمهور الفترة الماضية من الجميع داخل النادى الأهلى بسبب غضبهم من خروج الفريق أمام باتشوكا".

وأردف :" لابد من مارسيل كولر التغيير فى تشكيل الأهلى خلال الفترة المقبلة واستبعاد اللاعبين المقصرين ".

وأكمل : "قرار تعين مدير كرة لفريق الأهلى "حتمى" ولابد من عدم إضاعة الوقت فى هذا الأمر".

ويري: "من الصعب ظهور المغربى أشرف دارى فى تشكيل الأهلى حاليا بسبب غيابه عن المشاركة منذ فترة كبيرة".

وعن أنباء توليه منصب مدير الكرة رد علاء ميهوب قائلاً:" أنا تحت أمر النادى الأهلى فى اى وقت ".