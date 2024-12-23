ساعة سعادة.. رانيا يوسف تلفت الأنظار بإطلالة شتوية

شاركت الفنانة رانيا يوسف جمهورها ومتابعيها بصورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت رانيا يوسف بدريس قصير باللون البيج ، و شوز باللون الأبيض و ظهرت بإطلالة كاجوال شتوية ومميزة، حيث كانت ترتدي جاكيت طويل فورير ، ونضارة شمسية وتركت شعرها البني منسدلا على كتفيها.



وكتبت الفنانة رانيا يوسف عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام :"ساعة سعادة ".

يذكر أن الفنانة رانيا يوسف، انتهت مؤخراً من تصوير مشاهد دورها في أحداث فيلمها الجديد «التاروت»، التي تشارك فيه الفنانة سمية الخشاب ورانيا يوسف، ومي سليم، وعبد العزيز مخيون، وعلاء مرسي، ومحمد عز، ومحمد سليمان ونُخبة من الممثلين.