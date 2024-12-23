بسبب مخاطر السلامة.. سحب 500 ألف باور بانك لهذه الماركة من أمازون أمريكا

يعد الباور بانك من الملحقات الأساسية التي ينبغي أن يمتلكها كل مستخدم للهواتف الذكية، فهي توفر شحنًا فوريًا للهواتف حتى أثناء الاستخدام.

وبحسب “phonearena”، يأتي الباور بانك بأحجام مختلفة تعتمد على سعة البطاريات المستخدمة فيها، فبعضها بسعة تتراوح بين 1000 إلى 5000 مللي أمبير في الساعة يكون صغيرًا بحجم بطاقة اللعب (لكن أكثر سمكًا)، في حين أن الأنواع ذات السعات الأعلى، مثل 25000 مللي أمبير في الساعة أو أكثر، تكون أكبر حجمًا وأثقل وزنًا.

ومؤخرًا، سحبت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية في الولايات المتحدة (CPSC) ما يقرب من 500,000 وحدة من باور بانك التي بيعت حصريًا عبر أمازون خلال السنوات الست الماضية، والتي تم تصنيعها بواسطة شركة "شارماست".

يأتي هذا السحب بعد تقارير تفيد بذوبان هذه الأجهزة، وارتفاع حرارتها، وانتفاخها، وتصاعد الدخان منها، وحتى اشتعالها، مما يجعلها غير آمنة للاستخدام.

تفاصيل المنتجات المستدعاة

يشمل الباور بانك المسحوب طراز "Charmast W1056"، التي تم بيعها بألوان متعددة تشمل الأسود، الأزرق، الأخضر، النعناعي، الوردي، والأبيض.

ويحمل المنتج العلامة التجارية "Charmast" مطبوعة على الواجهة الأمامية، بينما يظهر رقم الطراز "W1056" على الجزء الخلفي.

ماذا تفعل إذا كنت تمتلك هذا المنتج؟

إذا كنت تمتلك أحد هذه الأجهزة، عليك التوقف عن استخدامه فورًا والتواصل مع شركة "شارماست" للحصول على تعليمات استرداد المبلغ المدفوع بالكامل.

يتطلب الإجراء إرسال صورة للطراز W1056 الخاص بك في مظروف مرفقًا به اسمك وتاريخ التقاط الصورة مكتوبين بقلم دائم فوق ملصق المنتج، كما يجب قص سلك الشحن الخاص بالجهاز وإرساله مع الصورة.

كيفية التخلص الآمن من الجهاز

بمجرد إرسال المستندات، ينبغي التخلص من الباور بانك وفقًا للوائح المحلية والولائية.

يُحذر بشدة من التخلص من الجهاز في القمامة أو صناديق إعادة التدوير المخصصة للبطاريات المستخدمة داخل المتاجر، نظرًا لاحتوائه على بطاريات ليثيوم تتطلب معالجة خاصة.

إصابات وتقارير سابقة

تلقت "شارماست" 44 بلاغًا عن حوادث تضمنت انتفاخ الأجهزة، واشتعالها، وذوبانها، وارتفاع حرارتها، أو تصاعد دخان منها، كما أُبلغ عن إصابة أربعة مستخدمين بحروق أو بثور بسبب هذه الأجهزة.