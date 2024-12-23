أبل تضيف ميزة قوية لنظام iOS 18

أضافت شركة آبل في نظام التشغيل iOS 18 دعمًا لميزة Rich Communication Services (RCS)، مما أحدث نقلة نوعية في تجربة المراسلة بين مستخدمي آيفون وأندرويد.

وبفضل هذه الميزة، يمكن للمستخدمين مشاركة صور عالية الجودة، تلقي إشعارات القراءة، مشاهدة مؤشرات الكتابة، وإرسال ملفات بحجم أكبر.

وهناك قيد رئيسي: المراسلات عبر RCS على آيفون لا تدعم التشفير التام بين الطرفين، حيث اختارت آبل إصدارًا من RCS لا يتضمن تشفيرًا كاملاً.

شركات الاتصالات الداعمة لـ RCS بين iOS وAndroid

في البداية، كانت الشركات الكبرى في الولايات المتحدة مثل T-Mobile وVerizon وAT&T هي التي دعمت هذا البروتوكول، مما أتاح للمستخدمين ميزات المراسلة المتقدمة في جلسات المحادثات الجماعية أو الفردية بين آيفون وأندرويد.

لكن العدد ارتفع الآن ليصل إلى 17 شركة اتصالات أميركية تقدم دعم RCS بين النظامين.

نشرت آبل قائمة بشركات الاتصالات التي تدعم هذه الميزة، وهي:

AT&T

Boost Mobile (يتطلب iOS 18.2)

C Spire

Consumer Cellular

Cricket

FirstNet

H20 Wireless

Metro by T-Mobile

PureTalk

Red Pocket

Spectrum Mobile

T-Mobile

TracFone / Straight Talk

US Cellular

Verizon

Visible

Xfinity Mobile

غياب Mint Mobile وUltra Mobile عن القائمة

ورغم إدراج T-Mobile في القائمة، فإن بعض مشغلي الشبكات الافتراضية (MVNOs) المملوكة لها، مثل Mint Mobile وUltra Mobile، لم يتم ذكرهما. معًا، يمثل هذان المشغلان حوالي 3 ملايين مستخدم في الولايات المتحدة.

من غير المحتمل أن يتم استبعادهم نهائيًا من دعم RCS بين آيفون وأندرويد، وربما لم تقم T-Mobile بعد بتفعيل الخدمة لمستخدمي هاتين الشبكتين.

كيف تعرف أنك تستخدم RCS؟

إذا كنت تستخدم آيفون وتشترك مع إحدى شركات الاتصالات الـ17 المذكورة، ستظهر عبارة "Text Message + RCS" في حقل النص أثناء مراسلة مستخدم أندرويد يعتمد على تطبيق يدعم RCS، مثل Google Messages، أما إذا لم تكن شركتك ضمن القائمة، فيمكنك:

الانتظار حتى تنضم شركتك إلى القائمة. التبديل إلى إحدى الشركات التي تدعم RCS. الاكتفاء مؤقتًا بجودة رسائل SMS/MMS التقليدية.

تحسين تجربة الصور والفيديو بين آيفون وأندرويد

واحدة من أبرز ميزات RCS هي تحسين جودة الصور والفيديوهات المرسلة بين مستخدمي آيفون وأندرويد. قبل دعم RCS، كانت الصور المرسلة بين النظامين تمر عبر بروتوكولات SMS وMMS القديمة، ما يؤدي إلى تدهور جودتها بشكل كبير.

في المقابل، الصور المرسلة بين مستخدمي iMessage أو بين مستخدمي تطبيقات RCS تبدو دائمًا بجودة عالية. مع دعم آبل لـ RCS، يتوقع أن تقل شكاوى المستخدمين بشأن جودة الصور في الرسائل عبر الأنظمة المختلفة.

مستقبل المراسلات بين iOS وأندرويد

وبفضل دعم آبل لهذه الميزة، يمكن القول إن فجوة المراسلة بين النظامين بدأت تضيق، ما يوفر تجربة أكثر سلاسة للمستخدمين ويعزز التعاون بين أنظمة التشغيل المختلفة.