دراسة: 65.3 مليون دولار صادرات مصر من الحلويات السكرية "غير الكاكاوية" عام 2023

كشفت أحدث الدراسات الصادرة عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية، عن أن مصر احتلت المرتبة الـ40 عالميا من الحلويات السكرية غير الكاكاوية (الخالية من الكاكاو)، بحصة لا تتجاوز 0.4% من إجمالي الصادرات العالمية وبقيمة صادرات بلغت 65.3 مليون دولار مقسمة إلى 45 مليون دولار للحلوى الجافة و20 مليون دولار للحلاوة الطحينية.



وذكرت الدراسة أن السودان احتلت المركز الأول كأكبر دولة مستوردة للحلويات الجافة المصرية خلال العام الماضي بحصة سوقية بلغت 22% وبقيمة صادرات بلغت نحو 10 ملايين دولار، تليها المملكة العربية السعودية بحصة 19% من إجمالي الصادرات وبقيمة صادرات بلغت نحو 9 ملايين دولار، تليها ليبيا بحصة بلغت 10% وبقيمة صادرات بلغت 4 ملايين دولار، تليها الأردن بحصة 9% وبقيمة صادرات 4 ملايين دولار، ثم المغرب بقيمة صادرات 3 ملايين دولار وبحصة تصل لـ8 %.



أما عن صادرات الحلاوة الطحينية خلال العام الماضي، فقد احتلت تركيا المرتبة الأولى من بين الدول المستوردة بقيمة واردت بلغت 7.4 مليون دولار وبحصة وصلت 21% من إجمالي الصادرات المصرية وبمتوسط سعر للطن يصل لـ2.846 دولار، تليها اليمن بقيمة واردات 5.9 ملايين دولار وبحصة 16% من صادرات القطاع وبمتوسط سعر للطن 1.986 دولار، ثم ليبيا بقيمة واردات 4.6 مليون دولار وبحصة 13% وبمتوسط سعر للطن 2.430 دولارًا، ثم جنوب السودان بقيمة واردات 3.7 مليون دولار وبحصة 10% وبمتوسط سعر للطن يقدر بنحو 2.591 دولار، ثم السودان 3.7 مليون دولار وبحصة 10% وبحصة تقدر بنحو 2.248 دولار، ثم الكويت بقيمة واردات مليوني دولار وبحصة 6% من إجمالي الصادرات بمتوسط سعري2.471 دولار للطن.

معدلات 2024:

وتشير الدراسة إلى أن البيانات التصديرية من الحلويات السكرية غير الكاكاوية بشقيها "الحلويات الجافة والطحينية"خلال الـ 10 أشهر الأولى من 2024 تنبئ بإمكانية حدوث نمو جيد في الصادرات عن العام الماضي، حيث بلغت صادراتها نحو 49 مليون دولار بإجمالي كميات تقدر بنحو 25 ألف طن.



وعن أهم الأسواق التصديرية التي تصلها الحلويات المصرية السكرية خلال أول 10 أشهر من العام الجاري، كشفت الدراسة عن أن السودان مازالت على رأس أهم الدول المستوردة بقيمة صادرات بلغت 12 مليون دولار، تليها اليمن بقيمة 8 ملايين دولار، ثم السعودية بقيمة 6 ملايين دولار ثم ليبيا بقيمة 4 ملايين دولار، والأردن بقيمة 3 ملايين دولار، وفلسطين بقيمة 3 ملايين دولار، ثم المغرب بقيمة 3 ملايين دولار، جنوب السودان بقيمة مليوني دولار، وللإمارات ولبنان بقيمة مليون دولار لكل دولة على حدة.

فرص واعدة:



وأوضحت الدراسة أن هناك فرصا واعدة أمام صادرات مصر من الحلويات السكرية غير الكاكاوية خلال السنوات الخمس المقبلة إلى 5 أسواق رئيسية بقيمة 19.6 مليون دولار.



وأشارت الدراسة إلى أن الفرص التصديرية المتاحة أمام أن الولايات المتحدة تمثل أكبر إمكانات لصادرات مصر من الحلويات السكرية، ولديها أكبر فجوة مطلقة بين الصادرات المحتملة والصادرات الفعلية، مما يشير إلى فرصة لزيادة الصادرات بمقدار 7.4 مليون دولار إضافية من حيث القيمة مقابل 139 ألف دولار في الوقت الراهن، تليها كندا بفرص تقدر بنحو 4.2 مليون دولار مقابل 58 ألف دولار صادرات في الوقت الراهن، كذلك هناك فرص للإمارات بنحو 3.8 مليون دولار مقابل 761 ألف دولار صادرات الوقت الراهن، ثم المملكة المتحدة بنحو 3 ملايين دولار مقابل 129 ألف دولار فى الوقت الراهن، ثم العراق بنحو 2.3 مليون دولار مقابل 285 ألف دولار فى الوقت الراهن.



وأكدت الدراسة أن حجم الطلب العالمي على "الحلويات السكرية" غير الكاكاوية، شهد ارتفاعا في قيمة الواردات العالمية من الحلويات السكرية بنحو 16 مليار دولار، بإجمالي كميات بلغت حوالي 4 ملايين طن.



وأوضحت الدراسة أن الولايات المتحدة الأمريكية تعد المستورد الأول لهذه المنتج على المستوى العالمي بحصة 20% وبقيمة 3.123 مليار دولار وبمتوسط سعري 3.739 دولار للطن، تليها المملكة المتحدة بقيمة 1.015 مليار دولار وبمتوسط سعري 3897 دولارا للطن، ثم ألمانيا بقيمة 981 مليون دولار، بقيمة 4.711 دولار للطن، تليها كندا بقيمة 621 مليون دولار وبمتوسط سعري 4 آلاف دولار للطن، وفرنسا بقيمة 612 مليون دولار وبمتوسط سعري 4.755 دولارا للطن، وهولندا بقيمة 601 مليون دولار وبمتوسط سعري 4.686 دولارًا للطن.



أما عن أهم الدول المصدرة، فجاءت ألمانيا في المقدمة بحصة سوقية تقدر بنحو 13% من صادرات الحلويات السكرية غير الكاكاوية بقيمة 2.075 مليار دولار وبمتوسط سعري 4848 دولارا للطن، تليها الصين بقيمة 1.492 مليار دولار وبمتوسط سعري 3173 دولارا للطن، ثم المكسيك بقيمة 1.099 مليار دولار وبمتوسط سعري للطن بلغ 3206 دولارًا للطن، تليها بلجيكا بقيمة 988 مليون دولار بمتوسط سعري للطن 4228 دولارًا، وإسبانيا بقيمة 950 مليون دولار بمتوسط سعري 3991 دولارًا للطن، وهولندا بقيمة 939 دولار بمتوسط سعرى 4946 دولارًا للطن.

