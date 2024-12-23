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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار البلد

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 محافظة القاهرة

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025
جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025
ياسمين بدوي
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جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 محافظة القاهرة .. حسمت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة قرارها النهائي بشأنه بعد طول انتظار

تقرر رسميا وبشكل نهائي أن يبدأ جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 محافظة القاهرة ( العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية) من يوم السبت الموافق ٢٠٢٥/١/١٨ حتى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١/٢٣ .

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 محافظة القاهرة 

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وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد تفاصيل جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 محافظة القاهرة :

السبت 18 يناير : اللغة الأجنبية + الهندسة

الاثنين 20 يناير : اللغة العربية والخط والاملاء + التربية الدينية

الثلاثاء 21 يناير : الجبر والاحصاء + التربية الفنية

الأربعاء 22 يناير : العلوم + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الخميس 23 يناير : الدراسات الاجتماعية

امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

قبل انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 ، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه قد تقرر الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية، وكذا أن تغطي أسئلة الامتحان الأجزاء التي تم تدريسها فعليًا خلال الفصل الدراسي الأول، والابتعاد تمامًا عن الأسئلة والموضوعات ذات الصبغة السياسية أو القضايا الحزبية والخلافية، ويتم تطبيق المقترح الخاص بدمج ورقة الاسئلة مع كراسة الإجابة (بوكليت) ــ للمواد الأساسية فقط ــ طبقًا لظروف كل مديرية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه خلال فترة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 ، سوف تلتزم المديرية بوضع باركود على أوراق الأسئلة الخاصة بكل لجنة سير، على أن يتم تظريف كل (20) ورقة/كراسة بوكلت في كيس معتم مغلق لا يفتح إلا داخل لجنة السير بمعرفة الملاحظين والتوقيع على محضر الفتح الذى يتضمن (موعد الفتح وتاريخ اليوم واسم المادة).

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم خلال  امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 ، التشديد على الطلاب، والمعلمين بعدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجنة.

وخلال امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 ، تقرر تنظيم خطوط سير سيارات توزيع أوراق الأسئلة بحيث يتم تسليم الأوراق لكل لجنة قبل موعد بدء الامتحانات بوقت مناسب، ولا يتم فتح المظاريف إلا داخل اللجنة الفرعية فى تمام الساعة التاسعة ألا خمس دقائق.  

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه خلال   امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 ، سيتم التنبيه على رؤساء لجان السير بعدم قيام معلم المادة بالملاحظة داخل اللجان الفرعية يوم انعقاد امتحان المادة التي يقوم بتدريسها؛ على أن يكون إحتياطيًا فى هذا اليوم.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على الانتهاء من إعداد خطة تأمين المدارس والمباني التعليمية خلال   امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 ، بالتنسيق مع السيد مدير الأمن بالمحافظة؛ لتعبئة كافة الموارد بالمحافظة بهدف تهيئة المناخ المناسب لتمكين الطلاب من أداء الامتحانات في جو من الهدوء والانضباط لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق معايير الجودة في جميع أعمال تقدير ورصد نتائج  امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

ووجهت وزارة التربية والتعليم، تعليمات مشددة بضرورة مراعاة السرية التامة خلال عملية رصد درجات  امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 ، وعدم استخراج أية نتائج قبل اعتمادها بشكل رسمي من السيد المحافظ، واتخاذ إجراءات إعلان النتائج واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتحسين المستوى في الفصل الدراسي الثاني.

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