وكيل تعليم شمال سيناء يفتتح المعرض التمهيدي للمسابقة العالمية للعلوم والهندسة

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افتتح وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة شمال سيناء حمزة رضوان، اليوم /الأحد/، المعرض التمهيدي للمسابقة العالمية للعلوم والهندسة (آيسف)، بإدارة العريش التعليمية؛ تمهيدًا للاشتراك في معرض المحافظة الخاص بالمسابقة.



وتفقد وكيل الوزارة المشروعات المختلفة البالغ عددها 45 مشروعًا، وذلك بحضور مدير عام إدارة العريش التعليمية عواد الخليلي، ورئيس مجلس الآباء والأمناء بالمحافظة محمد زاهر، ومدير إدارة بئر العبد التعليمية سالم عابد، ومدير إدارة التعليم الابتدائي إيهاب الخليلي.



ويشرف على المعرض رئيس قسم التطوير بإدارة العريش التعليمية وائل السيد، ومنسق إدارة العريش التعليمية فاطمة محمد، ومنسق عام "آيسف" بالمديرية محمود سراج، ورئيس قسم التدريب بديوان عام المديرية أنور إبراهيم، والمشرف العام على المشروع مدير مركز التطوير التكنولوجي بديوان عام المديرية محمد العيسوي.



يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور محمد عبد اللطيف، وتحت رعاية محافظ شمال سيناء خالد مجاور.