قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النشرة الجوية اليوم .. الأرصاد تعلن حالة الطقس وفرص لسقوط أمطار
سعر الذهب اليوم في مصر وعيار 21 الآن بعد آخر انخفاض بالصاغة
هل الذنوب تنقص الرزق وتسبب الفقر؟.. 10 أمور تنغص حياتك فاجتنبها
بعد هجوم الجماهير.. «الدردير» يدافع عن كهربا: «لاعب اتشتم يروح يشجعكم ليه»
تعرف على غيابات الزمالك أمام طلائع الجيش في الدوري
مقـ.ــتل 10 ركاب وإصابة 12 في تحطم طائرة في البرازيل
رابط التقديم لزيادة مباني الأسطح .. الاشتراطات المطلوبة وعدد الأدوار المسموح بها
متمسكا بملاحظاته.. نقيب الأطباء يرد على عضو الشيوخ حول مشروع قانون المسؤولية الطبية
موعد بداية شهر رجب في مصر والدول العربية
بعد الهاتريك.. وسام أبو علي يحتفظ بـ كرة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد
تحرك قضائي وشيك| ماذا سيحدث حال عدم إصدار قانون الإيجار القديم في يوليو؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

وكيل تعليم شمال سيناء يفتتح المعرض التمهيدي للمسابقة العالمية للعلوم والهندسة

وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة شمال سيناء حمزة رضوان
وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة شمال سيناء حمزة رضوان
أ ش أ
×

افتتح وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة شمال سيناء حمزة رضوان، اليوم /الأحد/، المعرض التمهيدي للمسابقة العالمية للعلوم والهندسة (آيسف)، بإدارة العريش التعليمية؛ تمهيدًا للاشتراك في معرض المحافظة الخاص بالمسابقة.


وتفقد وكيل الوزارة المشروعات المختلفة البالغ عددها 45 مشروعًا، وذلك بحضور مدير عام إدارة العريش التعليمية عواد الخليلي، ورئيس مجلس الآباء والأمناء بالمحافظة محمد زاهر، ومدير إدارة بئر العبد التعليمية سالم عابد، ومدير إدارة التعليم الابتدائي إيهاب الخليلي.


ويشرف على المعرض رئيس قسم التطوير بإدارة العريش التعليمية وائل السيد، ومنسق إدارة العريش التعليمية فاطمة محمد، ومنسق عام "آيسف" بالمديرية محمود سراج، ورئيس قسم التدريب بديوان عام المديرية أنور إبراهيم، والمشرف العام على المشروع مدير مركز التطوير التكنولوجي بديوان عام المديرية محمد العيسوي.


يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور محمد عبد اللطيف، وتحت رعاية محافظ شمال سيناء خالد مجاور.

محافظة شمال سيناء إدارة العريش التعليمية وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أصحاب المعاشات

مع اقتراب عام 2025.. 5 حالات لزيادة المعاشات طبقا لقانون التأمينات الجديد

طلبة كلية الشرطة

للمقبولين في الاختبارات.. موعد إعلان نتيجة كلية الشرطة 2024

طقس الاثنين

الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية خطيرة غدا وتناشد باتخاذ التدابير اللازمة

جدول امتحانات نصف العام 2025 محافظة القاهرة

جدول امتحانات نصف العام 2025 محافظة القاهرة |خبر عاجل لجميع الصفوف الآن

كهربا

كهربا يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي في يناير

زيزو ووالده

والد زيزو يكشف مفاجأة بشأن ملف تجديد عقد نجله مع الزمالك

سايس

بعد شكوى المواطنين.. القبض على سياس مولات التجمع

طريقة تنزيل جميع القنوات على نايل سات

بضغطة واحدة.. كيفية تنزيل جميع القنوات على النايل سات بتردد واحد؟

ترشيحاتنا

المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان

الإسكان: حريصون على تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بقرى مصر

المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي

وزير الإنتاج الحربي: المبادرة الرئاسية حياة كريمة من أهم المشروعات القومية

مديرية التربية والتعليم

بالأسماء .. حركة تغييرات مفاجئة في قيادات الإدارات التعليمية بالقاهرة

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند شرب الكركديه؟.. فوائد مذهلة

فوائد الكركديه الصحية
فوائد الكركديه الصحية
فوائد الكركديه الصحية

اتهمته بالتحرش وتشويه سمعتها.. قصة شكوى بليك ليفلي ضد بطل فيلمها

أبطال It Ends with Us
أبطال It Ends with Us
أبطال It Ends with Us

احذر.. النوم بهذه الوضعيات يسبب آلام الرقبة

وضعيات نوم خاطئة تسبب آلام الرقبة
وضعيات نوم خاطئة تسبب آلام الرقبة
وضعيات نوم خاطئة تسبب آلام الرقبة

احم نفسك من هذه الأمراض الخطيرة بتناول البيض.. أمراض القلب أخطرها

أمراض يمكن لتناول البيض أن يحميك منها
أمراض يمكن لتناول البيض أن يحميك منها
أمراض يمكن لتناول البيض أن يحميك منها

فيديو

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل هامة قبل صرف معاشات يناير.. فيديو

ايمان عبد اللطيف

السعودية حذرت منه .. تفاصيل جديدة عن منفذ حـادث الـدهس في ألمانيا

ايمان عبد اللطيف

تصل لـ ٦.. تحذير من انخفاض كبير بدرجات الحرارة

ايمان عبد اللطيف

تقلبات في أسواق الذهب وتفاصيل سعر الدولار الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة النازحين تزداد سوءً

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نظرية العصر الإسرائيلي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: سلامتك د. مصطفى

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ المناهج بجامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احترام حقوق الإنسان تسهم في بناء الكيان

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: مفيش هرم للإيجار

المزيد