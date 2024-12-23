رئيس أوكرانيا السابق: نرغب في الانضمام للناتو منذ التسعينيات

قال فولوديمير شوماكوف، الدبلوماسي الأوكراني السابق، إنه منذ أوائل التسعينيات كانت أوكرانيا ترغب في الانضمام إلى الناتو، مشيرًا إلى أن حلف الناتو يؤكد أن أبوابه مفتوحة لأي دولة، مُبينًا أن دخول أوكرانيا إلى الناتو يُعد أمرًا مهمًا للغاية، لأنه يُعتبر ضمانًا لعدم هجوم روسيا على أوكرانيا في المستقبل.

وأضاف "شوماكوف"، خلال مداخلة عبر شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعارض انضمام أوكرانيا إلى الناتو خوفًا من تفاقم الأزمة مع روسيا، موضحًا أن الجميع في أوكرانيا يعلم أن البلاد لن تدخل الناتو في الوقت القريب.

تدمير أوكرانيا

وتابع الدبلوماسي الأوكراني السابق: "الجميع شاهد تدمير أوكرانيا للبنية التحتية العسكرية في عمق روسيا، وذلك من خلال هجوم بالطائرات المسيّرة الأوكرانية، كما استهدفت أوكرانيا مصنعًا لإنتاج البارود في روسيا، علمًا بأن روسيا تحتوي على خمسة مصانع لإنتاج البارود، وكان هذا أحدها".