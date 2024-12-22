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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

وزير الرياضة يبحث مع مسئولي اتحاد الشرطة التعاون في النشاط الرياضي

وزير الرياضة يبحث مع مسئولي اتحاد الشرطة التعاون في النشاط الرياضي
وزير الرياضة يبحث مع مسئولي اتحاد الشرطة التعاون في النشاط الرياضي
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ناقش وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي مع مدير الإدارة العامة لاتحاد الشرطة الرياضي علي سمير، والوفد المرافق له؛ تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والاتحاد، في إطار دعم الرياضة المصرية وتوسيع قاعدة الممارسين للأنشطة الرياضية.


كما تناول اللقاء، مناقشة التعاون في النشاط الرياضي، ودعم حاضنات في ألعاب المصارعة والجودو والتايكوندو ورفع الأثقال وألعاب أخرى، ودراسة خطة عمل تنفيذية، ودعم الرياضيين بالاتحاد، تماشيًا مع مستهدفات 2028 و2032.


كما تطرق الحديث إلى مناقشة المبادرات والبرامج المشتركة التي تهدف إلى نشر ثقافة الرياضة بين مختلف فئات المجتمع، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الرياضة المصرية، بالإضافة إلى الدعم اللوجستي من الوزارة للاتحاد.


وأكد وزير الشباب والرياضة حرص الوزارة على دعم كافة الأنشطة والفعاليات الخاصة باتحاد الشرطة الرياضي، في إطار تعزيز أواصر الشراكة، والتعاون في كافة المجالات الرياضية.


وأشاد الدكتور أشرف صبحي بجهود الاتحاد في نشر الوعي الرياضي والمساهمة في خلق بيئة رياضية آمنة ومتكاملة.
 

وزير الشباب والرياضة دعم الرياضة المصرية مدير الإدارة العامة لاتحاد الشرطة

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