"وكيل صحة" دمياط يتفقد مستشفى رأس البر المركزي استعدادا لافتتاحه

قاد الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة بدمياط، فريقًا مكبرًا من مديرية الصحة، شمل وكيل مديرية الصحة، وعددًا من مديرى الإدارات العامة والفنية؛ لمتابعة تجهيزات مستشفى رأس البر المركزى.

شمل الفريق، كلا من الدكتور أحمد خليل، وكيل مديرية الصحة، والدكتور محمد فهيم، مدير الادارة العامة للطب العلاجي، والدكتورة جيهان الديب مدير الادارة العامة للصيدلة، والدكتور أشرف العزب مدير إدارة المستشفيات، والدكتورة سوزان الكيكى، مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، والدكتورة دعاء المحلاوي، مدير إدارة نفقة الدولة، والدكتورة سارة العوضي، مدير المكتب الفنى وذلك فى حضور الدكتور أحمد عريف، مدير المستشفى.

وتفقد وكيل الوزارة والفريق المصاحب له، جميع أجزاء المستشفى للوقوف على باقى الاستعدادات اللازمة لها من فرش وأجهزة ومستلزمات؛ وذلك للانتهاء من اعمال الفرش والتجهيزات فى اقرب وقت.

وأكد “بدران”، على عودة المستشفى للعمل بكامل طاقتها قبل موسم الأعياد لتوفير كامل الدعم الطبى لزوار مدينة رأس البر بعد تشغيلها الجزئى لمدة عامين خلال فترة التطوير.

