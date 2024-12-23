توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الاثنين، إذ يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمالي الصعيد، معتدل الحرارة على جنوبي سيناء وجنوبي الصعيد، في حين يسود طقس بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة يصل إلى حد الصقيع على المزروعات في شمالي الصعيد ووسط سيناء ومناطق الصحراء الغربية.

النشرة الجوية

عن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوبي سيناء وشمالي الصعيد على فترات متقطعة.

النشرة الجوية اليوم .. الأرصاد تعلن حالة الطقس وفرص لسقوط أمطار

حالة البحر المتوسط والأحمر

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية غربية إلى جنوبية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة في محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 20 12

العاصمة الإدارية 20 11

6 أكتوبر 21 11

بنهــــا 20 12

دمنهور 19 11

وادي النطرون 21 11

كفر الشيخ 20 12

المنصورة 20 12

الزقازيق 21 12

شبين الكوم 20 12

طنطا 20 12

دمياط 20 16

بورسعيد 20 12

الإسماعيلية 21 10

السويس 21 11

العريش 21 10

رفح 19 09

رأس سدر 22 10

نخل 20 04

كاترين 14 03

الطور 23 13

طابا 19 07

شرم الشيخ 23 16

الإسكندرية 21 12

العلمين 20 11

مطروح 20 10

السلوم 19 09

سيوة 17 06

رأس غارب 23 14

الغردقة 24 14

سفاجا 23 15

مرسى علم 24 15

شلاتين 25 18

حلايب 23 19

أبو رماد 24 18

رأس حدربة 25 19

الفيوم 21 07

بني سويف 21 08

المنيا 20 06

أسيوط 20 05

سوهاج 22 08

قنا 24 10

الأقصر 24 10

أسوان 24 09

الوادي الجديد 22 09

أبوسمبل 24 12

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

العظمى الصغرى

مكة المكرمة 27 19

المدينة المنورة 26 12

الرياض 20 08

المنامة 20 16

أبوظبي 24 16

الدوحة 22 15

الكويت 20 07

دمشق 15 05

بيروت 20 16

عمان 16 06

القدس 16 07

غزة 19 13

بغداد 19 05

مسقط 24 20

صنعاء 24 06

الخرطوم 29 15

طرابلس 18 12

تونس 14 10

الجزائر 14 09

الرباط 19 06

نواكشوط 27 15

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

العظمى الصغرى

أنقرة 08 00

إسطنبول 14 10

إسلام آباد 18 03

نيودلهي 18 12

جاكرتا 30 24

بكين 06 06-

كوالالمبور 31 24

طوكيو 11 03

أثينا 16 10

روما 10 02

باريس 08 03

مدريد 11 02

برلين 04 01

لندن 07 06

مونتريال 0607-

موسكو 01 01-

نيويورك 0103-

واشنطن 03 02-

أديس أبابا 24 11