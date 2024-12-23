يوفنتوس يستعيد انتصاراته في الدوري الإيطالي بالفوز على مونزا 2-1

استعاد فريق يوفنتوس انتصاراته في الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعد توقف دام أربع مباريات، وذلك بعد فوزه على مضيفه مونزا.

ونجح يوفنتوس في تحقيق انتصار مهم خارج الديار على مونزا بنتيجة ٢-١، مساء اليوم الأحد، في المباراة التي أقيمت على ملعب "يو باور ستاديوم" ضمن منافسات الجولة ١٧ من عمر المسابقة.

وقبل لقاء اليوم، حقق يوفنتوس أربعة تعادلات متتالية في الدوري الإيطالي مع كل من ميلان بدون أهداف، وليتشي بنتيجة ١-١، وبولونيا وفينيزيا بنتيجة ٢-٢.

جاءت أهداف اللقاء كلها في الشوط الأول، إذ سجل ثنائية يوفنتوس: ويستون ماكيني في الدقيقة ١٤، ونيكو جونزاليس في الدقيقة ٣٩، فيما جاء هدف مونزا في الدقيقة ٢٢ عبر لاعبه صامويل بيرينديلي.

ورفع الفوز رصيد يوفنتوس إلى ٣١ نقطة ليحتل المركز السادس في جدول الدوري الإيطالي، بفارق تسع نقاط عن أتالانتا المتصدر، فيما توقف رصيد مونزا عند ١٠ نقاط فقط في المركز العشرين والأخير.

