والد زيزو: نجلي يتعرض لحملة شرسة.. وموضوع التجديد للزمالك بقى بايخ

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن والد أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أكد تعرض نجله لحرب شرسة بشأن تجديد التعاقد مع الزمالك.

ونقل حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، رسالة والد زيزو الذي قال فيها «نجلي أحمد يتعرض لهجوم غير طبيعي بخصوص تجديد عقده ولا نعلم سبب ذلك».

وأضاف حتحوت، أن والد زيزو، أكد عدم إخطار مسؤولي الزمالك له ونجله، بأي موعد لجلسة خاصة بتجديد العقد حتى الآن، مضيفًا «الإعلام يتواصل معي أكثر من إدارة الزمالك».

وأشار حتحوت، إلى أن والد زيزو قرر إغلاق هاتفه الشخصي وعدم الرد على أى مكالمات مهما كانت، متابعًا أنه قال: «ماحدش عنده ضمير وموضوع تجديد التعاقد بقى بايخ وناس كتير للأسف بتهري وعايزة مشاكل».

واختتم حتحوت، رسالة والد زيزو، إذ قال على لسانه: «ملف تجديد التعاقد أصبح مادة بايخة يتم تناولها فى الإعلام عمال على بطال، واللجان تتعمد تشويه صورتنا ولا أعلم السبب وراء ذلك».

https://www.youtube.com/watch?v=WZLE7QEHRag