إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال مخيم قلنديا

أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق مساء الخميس، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل غاز داخل مركبة خلال اقتحام الشارع الرئيسي المحاذي لمخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

وذكرت محافظة القدس، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام والصوت بكثافة وعشوائية في المنطقة، ما تسبب بإصابات بين المدنيين.



كما اقتحمت قوات الاحتلال إحدى العمارات السكنية الواقعة على الشارع الرئيسي المقابل للمخيم، بالتزامن مع استمرار إطلاق قنابل الغاز والصوت في محيط المكان.