وكيل يسري بوزوق: مفاوضات الزمالك توقفت من جانبنا

كشف بلال والي وكيل أعمال الجزائري يسري بوزوق لاعب الرجاء المغربي السابق حقيقة مفاوضات الزمالك، واقتراب اللاعب من الفتح السعودي في الانتقالات الشتوية القادمة.

وقال بلال في تصريحات خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن، على قناة dmc: "كان هناك اتصالات مع الزمالك للتعاقد مع بوزوق خلال فترة المدير الفني جوزيه جوميز".

وتابع: "تجددت مفاوضات الزمالك للتعاقد مع بوزوق بعد رحيل المدرب البرتغالي، بالإضافة إلى وجود مفاوضات مع أندية أخرى ليست مصرية".

واستكمل: "هناك ناديان من الدوري السعودي يرغبان في ضم بوزوق، واللاعب بنسبة كبيرة سيتواجد في دوري روشن في الفترة القادمة".

وأردف: "جوميز كان مهتم بضم بوزوق، ولكن الجانب الرياضي مهم لنا، واللاعب سيرى الأفضل له، ولدينا فكرة واضحة على الوجهة ولكن لا أستطيع الإفصاح عن الأمر".

وأتم: "مفاوضات الزمالك توقفت من جانبنا بشكل نهائي، واللاعب على أعتاب في الدوري السعودي".