هشام حنفي: انتقال محمد صلاح للأهلي قبل مونديال الأندية سيكون نقلة كبيرة

قال هشام حنفي نجم الأهلي السابق إنه حال انتقال محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي إلى المارد الأحمر قبل مونديال الأندية ستكون نقلة كبيرة.

وأضاف حنفي خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:"ليفربول رفض السماح لصلاح بالمشاركة في الأولمبياد لأنها غير مدرجة في الأجندة الدولية وصلاح اسم كبير ومشاركته مع الأهلي في مونديال الأندية ستكون نقلة كبيرة إذا حدث ذلك".

وتابع:" شخصية الأهلي في الشوط الثاني اختلفت عن الشوط الأول أمام شباب بلوزداد ووسام أبو علي مهاجم قوي ومن نوعية المهاجمين المختلفين عن الدوري المصري".

وأكمل:" بيرسي تاو ظهر بمستوى جيد وكان يجب إشراكه من بداية اللقاء أمام شباب بلوزداد وأشرف داري مدافع مميز ولا يتحمل هدف شباب بلوزداد".

واختتم :"شباب بلوزداد فريق ضعيف والأهلي سيفوز عليه في الجزائر".