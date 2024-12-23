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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

اقتصاد

ارتفاع محدود في أداء البورصة المصرية صباح اليوم الاثنين

البورصة المصرية
البورصة المصرية
محمد صبيح
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شهدت البورصة المصرية تحركات إيجابية محدودة في مستهل تداولات اليوم، الاثنين، حيث أضاف رأس المال السوقي نحو ملياري جنيه ليصل إلى 2.225 تريليون جنيه.

وأظهرت مؤشرات السوق أداءً متبايناً، إذ تقدم المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.19% ليسجل 30,430 نقطة، بينما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بشكل طفيف بنسبة 0.07% إلى مستوى 8,445.36 نقطة. واستقر مؤشر "إيجي إكس 100" عند 11,559.22 نقطة، في حين هبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.26% إلى 3,131.95 نقطة.

وسجلت التعاملات نشاطاً ملحوظاً، حيث بلغت قيمتها 421.36 مليون جنيه، بتداول 97.33 مليون سهم عبر 6,623 عملية. وتباين أداء الأسهم، حيث صعدت أسعار 39 شركة، وتراجعت 20 شركة، بينما استقرت 125 شركة.

وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، سجل الأجانب والعرب صافي شراء بقيمة 112.23 مليون جنيه و2.59 مليون جنيه على التوالي، بينما اتجه المستثمرون المصريون للبيع بصافي 114.82 مليون جنيه.

وتعكس هذه المؤشرات استمرار ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المصري، مع توجه محلي نحو جني الأرباح في ظل تحسن محدود بأداء السوق.
 

البورصة المصرية رأس المال السوقي مؤشرات السوق تحركات إيجابية

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