جهاز تنمية المشروعات يتعاون مع الشعب الجمهوري لنشر ثقافة العمل الحر

في إطار توجيهات الدولة بتشجيع المواطنين على اقتحام مجال العمل الحر وريادة الأعمال، من خلال تدريب الشباب من الجنسين والمرأة على إقامة المشروعات الصغيرة وتطوير المشروعات القائمة، وذلك لتوفير المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة.

و استمراراً لتعاون جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في التعاون مع مختلف الأحزاب المصرية للاستفادة من انتشارها وجماهيريتها وقدرتها على الاتصال مع مختلف فئات المجتمع خاصة الشباب.

شهد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية المشروعات، وحزب الشعب الجمهوري بهدف تعزيز ثقافة العمل الحر بين المواطنين، وتشجيع الشباب على ريادة الأعمال بجميع محافظات الجمهورية.

حيث قام بتوقيع البرتوكول، الدكتور رأفت عباس نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، واللواء محمد صلاح أبو هميلة الأمين العام للحزب ـرئيس هيئته البرلمانية بمجلس النواب. وأكد الأستاذ باسل رحمي حرص جهاز تنمية المشروعات على تفعيل مختلف سبل التعاون مع كافة شركاء التنمية ومن بينها الكيانات الحزبية لنشر ثقافة العمل الحر وتشجيع الشباب على إقامة المشروعات على مختلف تنوعها خاصة الأفكار الابتكارية والإبداعية.

وأوضح رحمي أن بروتوكول التعاون الموقع مع حزب الشعب الجمهوري يأتي في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز، بتوجيه مختلف أوجه الدعم للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتفعيل التعاون مع مختلف المؤسسات المعنية بهذا القطاع، وذلك للتوعية بالخدمات المتنوعة التمويلية وغير المالية التي تتيحها الدولة من خلال جهاز تنمية المشروعات والحوافز المزايا التي يقدمها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يساهم في تعظيم استفادة الشباب من تلك الخدمات، ويعزز فرصهم في إقامة مشروعات صغيرة ناجحة تتمتع بفرص كبيرة في الاستقرار والنمو وتساهم في التنمية الاقتصادية للدولة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن التعاون مع حزب الشعب الجمهوري من شأنه أن يسهم في التوعية والترويج للخدمات التي تقدمها الدولة من خلال الجهاز بين أوساط الشباب والخريجين الجدد وكذلك المرأة في مختلف محافظات الجمهورية حيث يحظى الحزب بقواعد حزبية وجماهيرية في مختلف المحافظات والمراكز والقرى.

مشيراً إلى أنه سيتم وفق البروتوكول تنظيم ندوات توعية بقانون تنمية المشروعات، وإقامة ملتقيات توظيف بشكل دوري مع الحزب وإتاحة تدريبات متنوعة معتمدة لتأهيل الشباب في اتجاه التوظيف الذاتي والعمل الحر وإقامة المشروعات الصغيرة. وأضاف رحمي أن جهاز تنمية المشروعات سيعمل على إتاحة الخدمات التمويلية والفنية وغير المالية والتسويقية للشباب من خلال بروتوكول التعاون لتعظيم استفادتهم ووضعهم على الطريق الصحيح ومتابعتهم حتى استقرار مشروعاتهم بما يساهم في خلق وظائف وفرص عمل جديدة في السوق ومن ثم تحسين المستويات الحياتية للمواطنين.

من جانبه أكد اللواء محمد صلاح أبو هميلة حرص الحزب على التعاون مع جهاز تنمية المشروعات لتعزيز استفادة الشباب من التيسيرات والمزايا التي يقدمها الجهاز لتهيئة المناخ العام للاستثمار، وإقامة المشروعات والأعمال الصغيرة ومتناهية الصغر. وأشار إلى أن الحزب سيتعاون مع الجهاز في إتاحة التدريبات المتنوعة للشباب في جميع محافظات الجمهورية فضلاً عن مساعدتهم في الحصول على المزايا والتيسيرات الضريبية وخدمات تأسيس المشروعات التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات.

الجدير بالذكر؛ أن وفد حزب الشعب الجمهوري في لقائه مع، مسئولي جهاز تنمية المشروعات، تضمن النائب سيد سلطان أمين الحزب بمحافظة الفيوم، والدكتورة نيفين بسيوني أمين مساعد أمانة العلاقات العامة والمراسم المركزية، والدكتورة ولاء هرماس أمين أمانة التقييم والمتابعة المركزية، والمهندس أحمد إسلام أمين مساعد أمانة التخطيط والتطوير المركزية، والدكتورة بسمة صفوت عضو هيئة مكتب أمانة التخطيط والتطوير المركزية، والدكتور محمد صفوت، والأستاذ أحمد عبد الخالق سعيد، و الأستاذة إيمان عباس "أعضاء الأمانة المركزية للتنظيم".