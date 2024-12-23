أحمد حسن يصدم جماهير الزمالك بسبب باتشيكو

علق أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق عن قرار باتشيكو في الحصول علي مستحقاته

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" باتشيكو يجدد طلبه لمسئولي الزمالك بالحصول على قيمة مستحقاته كاش ورفض الحل الودي ".

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الخامسة من منافسات دوري NILE لموسم 2024-2025، وذلك وفقًا للوائح المسابقة ولوائح المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة. فيما يلي تفصيل للعقوبات الصادرة:

مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا:

غرامة مالية على نادي الزمالك: تقرر توقيع غرامة مالية قدرها 200,000 جنيه مصري على نادي الزمالك بسبب السباب الجماعي الذي صدر من جماهير الفريق تجاه حكم المباراة.

كما تقرر منع الجماهير المتواجدة في الدرجة الثالثة يمين من حضور مباراة الاتحاد السكندري التي ستقام على ملعب نادي الزمالك في الجولة السابعة من المسابقة، وذلك كعقوبة إضافية على نفس المخالفة.

إيقاف نبيل عماد علي المهدي (لاعب الزمالك): تم إيقاف اللاعب نبيل عماد علي المهدي لمدة مباراة واحدة وتغريمه مبلغ 5,000 جنيه مصري لحصوله على الإنذار الثالث.